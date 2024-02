Zwłoki małżeństwa w Sosnowcu. Prokurator: Zatrzymanie podejrzanego nastąpiło daleko poza Śląskiem

W niedzielę policjanci zostali wezwani do jednego z domów przy ul. Wapiennej w Sosnowcu. Tam funkcjonariusze znaleźli ciała dwóch osób. Jak ustalił "Fakt", chodzi o 66-letnią Ewę B. i 67-letniego Marka B. Mieszkańcy osiedla podejrzewają, że zbrodni mógł dokonać syn małżeństwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Psychiatra uznał Kajetana Poznańskiego za niepoczytalnego. Ale sprzeciwił się temu psycholog. Prokuratura ujawnia kulisy

- W ubiegłym roku, w lipcu, stał na dachu tego domu i krzyczał, że wszystkich pozabija. Był niezrównoważony. Mieliśmy tu go wszyscy dosyć, baliśmy się, że kiedyś dojdzie do prawdziwej tragedii. - przekazali w rozmowie z dziennikiem. - W ubiegłym roku w wakacje miałem z nim bardzo nieprzyjemne spotkanie. Mieszkamy naprzeciwko tego domu. Krzyczał, że mnie zabije, że mam od niego w czapę. Nie wiem, o co mu chodziło, absolutnie nigdy nie wszedłem z nim w żaden konflikt, to był niezrównoważony człowiek. Wiele razy przyjeżdżała tutaj policja na interwencję - powiedział "Faktowi" najbliższy sąsiad zmarłych.

Policja zatrzymała w sprawie jedną osobę. Według nieoficjalnych informacji chodzić ma właśnie o Piotra B., syna małżeństwa. Mężczyzna miał być widziany w niedzielę na przystanku. Miał być zakrwawiony - dlatego też kierowca autobusu miał zawiadomić służby.

Prokuratura: Zatrzymanie podejrzanego nastąpiło daleko poza Śląskiem

Zwróciliśmy się w tej sprawie do rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Ten jednak odesłał nas do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. - Nie mogę takich informacji potwierdzić, dopóki prokurator nie wykona czynności - przekazał w rozmowie z portalem Gazeta.pl prok. Waldemar Łubniewski. Dodał, że przesłuchanie zatrzymanego ma się odbyć "jak najszybciej". - Prokurator jest gotowy i czeka na konwoje. Jak przyjadą, będzie wykonywał czynności - podkreślił.

Zapytaliśmy też o to, czy podejrzany został zauważony, kiedy zakrwawiony siedział na przystanku autobusowym. - Nie wiem, jaka była droga przemieszczania się tego mężczyzny, być może ktoś go widział na przystanku. Natomiast jego zatrzymanie nastąpiło daleko poza Śląskiem - wyjaśnił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

***