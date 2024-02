Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w niedzielę 11 lutego z udziałem prokuratorki rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim Agnieszki Hornickiej-Mielczarek, potwierdzono, że prokuratura posiada materiały w sprawie potrącenia w Wawrowie (pod Gorzowem Wielkopolskim, województwo lubuskie). Wiadomo już, jaki zarzut może usłyszeć sprawca tragicznego zdarzenia, a także dwoje kolejnych zatrzymanych osób.

Nowe informacje w sprawie śmiertelnego potrącenia 10-latka. Sprawcy może grozić do 20 lat więzienia

- Na dzień dzisiejszy zaplanowane jest przesłuchanie dwóch osób, które zostały zatrzymane. Zostaną im przedstawione zarzuty tzw. poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania. Na poniedziałek zaplanowano przesłuchanie głównego sprawcy i przedstawienie mu zarzutów. Jutro zostanie podjęta decyzja co do środków zapobiegawczych - poinformowała Agnieszka Hornicka-Mielczarek.

Prokuratorka tłumaczyła, że trwa analizowanie istotnych dla sprawy materiałów. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy zostanie postawiony zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia - przekazała. Mężczyźnie może grozić od pięciu do 20 lat pozbawienia wolności.

Tragiczny wypadek w Wawrowie. 10-letni chłopiec nie żyje

Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło w piątek 9 lutego przed północą. 10-latek stał z grupą dzieci przygotowujących się do wyjazdu na ferie zimowe, natomiast rodzice i nauczyciele pakowali bagaże do luku bagażowego, gdy z dużą prędkością nadjechało auto osobowe. Kierowca potrącił dziecko, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Chłopiec zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała 26-latka w sobotę 10 lutego. Jak się okazało, miał on sądowy zakaz prowadzenia samochodu, a także narkotyki przy sobie. Przyznał, że w piątek ok. godz. 14 miał zażyć środki odurzające, dlatego zabrano go do szpitala na badania.

W sprawie zatrzymane zostały jeszcze dwie osoby - 28-letni brat kierowcy i 24-letnia kobieta. Zgodnie z ustaleniami policji mieli oni pomagać w ukryciu wypożyczonego przez 26-latka samochodu.

Wcześniej do szokujących szczegółów zdarzenia dotarł "Fakt". - To było morderstwo. Ten kierowca wyjechał ze skrzyżowania w naszą stronę i uderzył w grupę ludzi, potrącając tego chłopca. Następnie przyspieszył i z premedytacją po nim przejechał - relacjonował sołtys Wawrowa.