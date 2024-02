Świat huczy o słowach Trumpa, a Andrzej Duda hasa po lesie i przypomina o Walentynkach

Nie milkną echa słów Donalda Trumpa na wiecu wyborczym w Karolinie Południowej. Były prezydent USA powoływał się na rzekomą rozmowę z przywódcą dużego państwa, który miał zapytać, czy "jeśli nie zapłacą, a zostaną zaatakowani przez Rosję", to zostaną obronieni przez Sojusz. - Odpowiedziałem mu: nie zapłacicie swoich zaległości, to nie będę was bronił. W rzeczywistości zachęcałbym ich (Rosję - red.), żeby zrobili z wami, co zechcą. Musicie zapłacić swoje rachunki - powiedział Trump. Chodzi o państwa, które przeznaczają mniej niż 2 proc. PKB na obronność. Wypowiedź wywołała reakcje w Polsce i na świecie. Darusz Joński z PO na antenie Radia Zet powiedział wprost: - Trump wystawia bezpieczeństwo na sprzedaż.

Cały świat mówi o Trumpie. Andrzej Duda: Czas się ruszyć z kanapy

Świat skupił się na słowach byłego prezydenta USA, tymczasem w niedzielę 11 lutego po godzinie 11 na koncie prezydenta Andrzeja Dudy na Instagramie pojawił się nietypowy wpis. Widzimy na nim zdjęcie uśmiechniętego prezydenta Polski, który wybrał się do lasu, by pobiegać. Najpierw podziękował za obejrzenie wywiadu z jego udziałem na Kanale Zero, a następnie przypomniał, że lada dzień przypada święto zakochanych, czyli Walentynki.

"Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy oglądali i wysłuchali rozmowy ze mną na kanale Oficjalne Zero. Szczególny uśmiech za pozytywne komentarze. Ale to było tydzień temu, a tu wiosna za pasem! Przypominam, że za 3 dni Walentynki, a potem to już po zimie, wiosna i zaraz lato i wakacje. Czas więc ruszyć się z kanapy, przestać patrzeć w ekran i czekać na obiad, bo tak kondycji i sylwetki nie poprawicie (do lata). Warto już teraz zmusić się do aktywności, choćby tylko w weekendy. Polecam! Spróbujcie! W lecie będziecie się czuli (i wyglądali) lepiej pod każdym względem!"

Donald Tusk zareagował na słowa Trumpa. Apeluje do Dudy. "Może to jest właściwy temat?"

Na słowa Donalda Trumpa zareagował już między innymi premier Donald Tusk, który przypomniał wypowiedź Andrzeja Dudy o tym, że prezydent Trump "dotrzymuje danego słowa". "Prezydent Trump: 'Będę zachęcał Rosję do atakowania państw NATO'. Może to jest właściwy temat na Radę Gabinetową, Panie Prezydencie?" - napisał premier na X. Spotkanie Rady Gabinetowej zostało zaplanowane na wtorek 13 lutego na godz. 13.