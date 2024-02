Do zdarzenia doszło 27 listopada 2022 roku w parafii Wniebowzięcia NMP w Topoli na Kielecczyźnie (województwo świętokrzyskie). Jak opisuje portal opoka.org, znaleziono tam na podłodze komunikant (mała hostia - przyp.red.). Zgodnie z procedurą, został on umieszczony w specjalnym naczyniu z wodą, tzw. vasculum.

REKLAMA

Cud w Topoli. Hostia zabarwiła się na czerwono. Biskup zlecił badania

Na tym jednak nie koniec historii. Po pewnym czasie na umieszczonym w naczynku komunikancie pojawiło się ciemnoczerwone przebarwienie, co zostało okrzyknięte jako cud w Topoli. Biskup kielecki Jan Piotrowski nakazał zbadać sprawę. Komisja 16 stycznia 2023 r. zdecydowała o oddaniu próbki komunikantu i wody znajdującej się w naczyńku do specjalistycznego badania.

7 marca 2023 r. materiał został przekazany do Ośrodka Badań Muzealiów, Relikwii i Zdarzeń Eucharystycznych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Po zakończeniu badań w sprawie wydano komunikat.

Zobacz wideo Pierwsze decyzje Tuska w sprawie rozdziału Kościoła od państwa. "Musi to być decyzja wiernych"

Wydarzenie w parafii Topola nie miało charakteru nadprzyrodzonego

"Zespół specjalistów jednomyślnie stwierdził, że na podstawie uzyskanych danych można wyjaśnić naturalny, tłumaczony mechanizmami przyrodniczymi, charakter pochodzenia dostarczonej do badania czerwonej zmiany barwnej. Wobec tego należy stwierdzić, że wydarzenie w parafii Topola nie miało charakteru nadprzyrodzonego" - czytamy w oświadczeniu Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

W ostatnich latach w Polsce miał miejsce potwierdzony cud eucharystyczny - w Sokółce na Podlasiu w 2008 r. Podczas mszy na ziemię upadła hostia. Zgodnie z procedurami umieszczono ją w naczyniu z wodą. Po kilku dniach odkryto, że w naczyniu pojawiła się czerwona substancja przypominająca krew. Dwóch profesorów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku orzekło, że w przesłanej próbce odnaleziono tkankę zbliżoną do mięśnia sercowego. Wtedy do Sokółki zaczęli zjeżdżać wierni, a zjawisko Kościół uznał za cud eucharystyczny. Opisywaliśmy to w tekście poniżej: