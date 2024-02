"19:30" po raz kolejny z poważną wpadką. "Dramat", "manipulacja albo bardzo głupi błąd"

Program "19:30", który zastąpił dawne "Wiadomości" TVP zaliczył już parę drobnych i większych wpadek. Tym razem sprawa jest poważna, ponieważ chodzi o sondaż w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk miażdży ludzi z PiS-u. "Waszym bożkiem jest mamona!". Zapowiedział ujawnienie afer i układów w mediach publicznych

TVP. "19:30" z kardynalnym błędem podczas przedstawiania wyników sondażu

W sobotę Wirtualna Polska przedstawiła wyniki ankiety, które wykonała dla portalu sondażownia United Surveys. Badanie dotyczyło przewidywań respondentów na temat zwycięzcy kwietniowych wyborów samorządowych. Jak między innymi wynika z ankiety, 40,1 proc. badanych uważa, że Koalicja Obywatelska odniesie zwycięstwo. Drugie miejsce, z wynikiem 20,5 proc., zajęło Prawo i Sprawiedliwość.

Podkreślmy więc raz jeszcze - pytanie odnosiło się do przewidywań respondentów co do wyników wyborów, a nie ich wyboru politycznego. Tymczasem podczas sobotniego wydania "19:30" przekazano, że w badaniu chodziło o poparcie dla partii politycznych. - Ponad 40 proc. poparcia dla Koalicji Obywatelskiej i połowa mniej dla Prawa i Sprawiedliwości na niecałe dwa miesiące przed wyborami samorządowymi. To wynik najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski - powiedział prowadzący Zbigniew Łuczyński.

"Błędnie zatytułowano również grafikę przygotowaną przez TVP. Napisano na niej: 'Poparcie dla partii politycznych w wyborach samorządowych'" - zauważa także Wirtualna Polska.

"Kurski by się nie powstydził tej manipulacji", "dramat"

Materiał TVP wywołał burzę w sieci. "To nie był sondaż poparcia, tylko ocena szans na wygranej" - skomentował na portalu X Marcin Duma z IBRiS. "Kurski by się nie powstydził tej manipulacji. Jak to szło? 'Czysta woda'?" - napisała z kolei publicystka Kataryna. "Szkolny błąd. Dramat" - ocenił z kolei Jacek Gądek, dziennikarz Gazeta.pl.

W sprawie wypowiedział się także dziennikarz Wirtualnej Polski. "19:30 zmanipulowała sondaż dla WP, ewentualnie ktoś popełnił bardzo głupi błąd. Wirtualna Polska zapytała Polaków, kto wygra wybory samorządowe. Redakcja 19:30 przedstawiła to jako sondaż poparcia" - przekazał Patryk Słowik.

***