Incydent podczas "Protestu Wolnych Polaków". Na miejsce przyjechała karetka pogotowia

W sobotę 10 lutego pod Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie zorganizowano kolejny "Protest Wolnych Polaków". Demonstracja została zorganizowana przez środowisko związane z "Gazetą Polską" oraz Prawem i Sprawiedliwością. Zebrani protestują - jak twierdzą - "przeciwko bezprawiu".

"Protest Wolnych Polaków". Incydent podczas manifestacji

Jak zrelacjonowała Interia, około godziny 13:30 prowadząca manifestację zaapelowała do tłumu, aby się rozsunęli i zrobili miejsce, ponieważ "kilka osób zasłabło". "Na miejscu pojawiło się pogotowie ratunkowe. Około godziny 14:00 ponownie wezwano pomoc medyczną do osoby, która zasłabła" - czytamy.

Kaczyński: Polski rząd dziś uznaje, że ważniejsze są interesy naszych sąsiadów z Zachodu

Podczas manifestacji nie obyło się bez przemówienia Jarosława Kaczyńskiego. - My w tej chwili prowadzimy walkę o Trybunał i to jest główna przyczyna tego naszego dzisiejszego spotkania. (...) Dzisiaj ci sami, którzy nie tak dawno jeszcze nosili napis "Konstytucja" na koszulkach, ją depczą w sposób niesłychany. Łamią konstytucję, atakując niezależne media siłą, zmieniając w ten sposób ważny element demokracji, bo demokracja wymaga pluralizmu medialnego, aby różne poglądy mogły się ścierać - powiedział poseł PiS.

- Musimy odzyskać medialną siłę po to, by w Polsce była demokracja. A demokracja to podstawa tego, że jesteśmy obywatelami, a nie poddanymi, że jesteśmy wolnymi ludźmi - mówił.

- Aby nasze portfele były coraz pełniejsze, a nie chudsze, potrzebujemy polityki wielkich przedsięwzięć, polityki, która godzi często w interesy innych państw - szczególnie Niemiec - ale my mamy prawo do uczestnictwa w międzynarodowej konkurencji. Polski rząd musi to nasze prawo uznawać i realizować, a dzisiaj go nie uznaje. Dziś uznaje, że ważniejsze są interesy naszych sąsiadów z Zachodu. Tak być nie może i to też jest stawka tej naszej walki - stwierdził prezes PiS.

Mariusz Kamiński: Chcieli nam zgotować potworny los ofiar

Na demonstracji zjawili się także skazani politycy PiS - Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik. - Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy dzisiaj z wami. I chcemy wam bardzo podziękować. Możemy to zrobić właśnie dlatego, że głośno się o nas upominaliście i o nas walczyliście. Czuliśmy waszą niezgodę na to bezprawie. Chcieli nam zgotować potworny los ofiar. To wy jesteście bohaterami. Nigdy nie wywiesimy białej flagi. Dość bezprawia w naszym kraju. Ten rząd powstał 13 grudnia. Ta data kojarzy nam się z bezprawiem, z występowaniem przeciwko Polsce - mówił Kamiński.

Z tłumu dało się słyszeć okrzyki "jesteśmy z wami". - Wy byliście silni. Ta władza jest słaba. Ona czuje strach kiedy was tu dzisiaj widzi. Dziękujemy, że jesteście i wspieracie Polskę. Z Wami jesteśmy silni. To wy nam daliście ogromną siłę, żeby przetrwać głód i czekać na wolność. Dzięki wam jesteśmy wolni - mówił były szef MSWiA. Więcej w artykule poniżej:

