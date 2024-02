Holecka "złagodniała" w TV Republika? Ekspert: Jedna rzecz się nie zmieniła

Danuta Holecka była jedną z głównych twarzy "Wiadomości" TVP od 2018 roku. Po przejęciu władzy przez koalicję 15 października i przyjęciu przez Sejm uchwały dotyczącej przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności część pracowników przeniosła się do sympatyzującej z PiS Telewizji Republika. Jedną z tych osób była Danuta Holecka. Swoje pierwsze wydanie serwisu informacyjnego "Dzisiaj" poprowadziła 29 grudnia 2023 roku. Zdaniem eksperta od mowy ciała Łukasza Kacy jej wizerunek w nowej telewizji złagodniał.

Holecka w nowej telewizji w "wersji soft". "Trochę mniej złośliwa"

- W TV Republika widzimy panią Holecką w wersji soft, mniej emocjonalną, trochę mniej życzliwą, trochę mniej złośliwą, niż to bywało w czasach TVP - mówił Kaca w rozmowie z "Faktem". Jak tłumaczył, może to wynikać z faktu, że po raz ostatni prezenterkę widzieliśmy w TVP w czasach przedwyborczych i wyborczych, kiedy atmosfera była bardzo napięta. - To była dosłownie taka bezpardonowa walka. I to było widać, że w związku z tym pani Holecka również, kolokwialnie mówiąc, do tego pieca dokładała - dodał.

Ekspert od mowy ciała mówi też o jednym aspekcie, który w komunikacji niewerbalnej nie uległ zmianie. - Za każdym razem, jeśli pojawia się coś, z czym pani Danuta Holecka się nie zgadza, czy coś, co jest wprost przeciwne przyjętym założeniom Telewizji Republika, pojawia się sarkastyczny uśmiech, kpina, ironia, szyderstwo. Nawet jeśli tego nie ma, to często pojawia się to słynne przewracanie oczami - tłumaczył.

Liczba reklamodawców TV Republika spada. "Poniżej 20 dziennie"

Presserwis dotarł do danych Nielsen Media, z których wynika, że liczba reklamodawców, których spoty emitowane są w Telewizji Republika, spadła już poniżej 20 dziennie. Z opublikowanych danych wynika, że:

1 lutego w stacji wyemitowane zostały spoty 28 reklamodawców,

2 lutego - 15

3 lutego - 18

4 lutego - 14

5 lutego - 14,

6 lutego - 18,

7 lutego - 18.

Jak przypomina press.pl, jeszcze 9 stycznia liczba reklamodawców wynosiła nawet 77. Przypomnijmy, masowe wycofywanie się reklamodawców z TV Republika rozpoczęło się po skandalicznej wypowiedzi Jana Pietrzaka z 31 grudnia na temat migrantów. - Oni (Niemcy - red.) liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, na Majdanku, w Treblince - powiedział wówczas. W styczniu z reklam na antenie stacji wycofały się m.in.: Ikea, mBank, Żabka, Media Expert, Carrefour, Skoda, Otodom, Pyszne.pl, Adamed Pharma, Mastercard, Bank Millennium, Alior, Santander, Provident E.Wedel czy Tarczyński.