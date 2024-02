10-letni chłopczyk śmiertelnie potrącony pod Gorzowem Wielkopolskim. Kierowca uciekł

Do tragedii doszło w piątek (9 lutego) w Wawrowie pod Gorzowem Wielkopolskim (województwo lubuskie). Na kilka minut przed północą grupa dzieci uczestniczyła w zbiórce przed wyjazdem na ferie zimowe do Zakopanego. W chwili zdarzenia dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami pakowały rzeczy do luków bagażowych w autobusie.

Zobacz wideo Dramatycznie nagranie. Potrącenie dziewczynki na przejściu dla pieszych w Łukowie uchwyciła kamera

Tragedia w Wawrowie. "To nie był wypadek. Musi odpowiedzieć"

- Z dużą prędkością od strony ronda nadjechał bardzo szybko kierowca ciemnego samochodu, prawdopodobnie BMW. Potrącił 10-letniego chłopca i odjechał z miejsca wypadku - relacjonował w rozmowie z portalem gorzowianin.com Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. Dziecko przewieziono do szpitala, jednak nie udało się uratować jego życia. Rodzice chłopca zostali objęci opieką psychologiczną.

Gorzowska policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia tożsamości sprawcy potrącenia. Funkcjonariusze apelują o zgłaszanie się świadków i wszystkich osób, które mogą posiadać cenne informacje w tej sprawie. - Jeśli ktoś dysponuje informacjami o sprawcy, to bardzo proszę o udostępnienie. To nie był wypadek. To było morderstwo dokonane przez bandytę, który po potrąceniu jeszcze przyspieszył, najeżdżając na swoją ofiarę. Nie miejcie skrupułów. Musi odpowiedzieć - nawoływał sołtys Wawrowa Krzysztof Chrostek. Jak wynika z relacji świadków zdarzenia, kierowca miał odjechać w kierunku Czechowa.

Wypadek w Woli Soleckiej Drugiej. W akcji ratunkowej uczestniczył śmigłowiec LPR

Mimo licznych kampanii edukacyjnych i działań policjantów potrącenia wciąż stanowią znaczny odsetek wszystkich wypadków drogowych. Jak informowaliśmy zaledwie kilka dni temu, 4 lutego w miejscowości Wola Solecka Druga (województwo mazowieckie) miało miejsce potrącenie trzyosobowej rodziny. Wśród ofiar wypadku znalazł się nastoletnie dziecko, które do szpitala przetransportowano śmigłowcem LPR. Po dorosłych wysłano natomiast karetki pogotowia. Badanie wykazało, że sprawca był trzeźwy. Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku.