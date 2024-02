W najbliższych dniach Polska pozostanie w zasięgu niżu, który odpowiadać będzie za ciepłą, ale deszczową aurę. W sobotę (10 lutego) temperatura maksymalna na południu może osiągnąć nawet 12 stopni Celsjusza. Prognozowane jest duże zachmurzenie. Na przeważającym obszarze kraju możliwe także opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

REKLAMA

Zobacz wideo Urszula Zielińska o konsekwencjach zmian klimatycznych: Największe koszty ponoszą rolnicy

Czerwone alerty IMGW. Synoptycy ostrzegają przed niebezpiecznie wysokim stanem polskich rzek

Intensywne opady oraz roztopy spowodowane wzrostem temperatury wpłynęły na niebezpieczne podwyższenie się poziomu rzek. W związku z możliwymi podtopieniami IMGW przedłużyło część z obowiązujących ostrzeżeń hydrologicznych oraz ogłosiło zupełnie nowe. Wiele rejonów Polski zostało objętych czerwonym alertem, który oznacza trzeci stopień zagrożenia z przekroczeniem stanów alarmowych. Sytuacja ta dotyczy okolic Białegostoku, Kalisza, Wrocławia, Katowic. Niebezpiecznie może być także w niektórych częściach Wielkopolski, Podlasia, Mazowsza oraz województwa pomorskiego.

"Od wielu lat nie mieliśmy tak wypełnionych wodą koryt rzecznych. Aż na ponad 3/4 stacji hydrologicznych stan wody utrzymuje się w strefie wody wysokiej. Luty to 5. miesiąc z rzędu z przekroczonymi normami opadowymi. Susza tej wiosny nam nie grozi, do czynienia mamy za to podtopieniami" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wpisie opublikowanym na platformie X.

Wzmożone interwencje straży pożarnej

Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Pomarańczowy alert obowiązuje także wzdłuż wybrzeża. Niebezpiecznie okazać się może również w województwie podkarpackim. Tam synoptycy ogłosili ostrzeżenia pierwszego stopnia.

W związku z podwyższonym stanem wody oraz niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi, jak silne wiatry, czy wichury tylko w województwie śląskim w ostatnich dniach straż pożarna interweniowała blisko 700 razy. Równie wiele pracy miały między innymi służby w województwie pomorskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim. Większość działań dotyczy wypompowywania wody oraz umacniania wałów przeciwpowodziowych.