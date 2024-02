Sąd przyznał rację Bodnarowi. Przełomowa decyzja w sprawie prokuratury

"Sąd Okręgowy w Szczecinie potwierdził dziś, iż przywrócenie do czynnej służby prok. Bogusławy Zapaśnik dokonane zostało 'bez obowiązującej podstawy prawnej'. Było wadliwe i nieskuteczne" - poinformowała w piątek 9 lutego Prokuratura Krajowa.

Sąd: Prokuratorka powołana do czynnej służby bez podstawy prawnej

Według sądu prokuratorka Bogusława Zapaśnik "w czasie wnoszenia aktu oskarżenia nie była prokuratorem w stanie czynnym, nie mogła więc wykonywać czynności prokuratora, a tym samym w sprawie wystąpiła tzw. przeszkoda procesowa w postaci 'braku skargi uprawnionego oskarżyciela' (brak aktu oskarżenia)". W oficjalnym komunikacie Prokuratury Krajowej podano, że Zapaśnik "została przywrócona" do służby czynnej ze stanu spoczynku 19 maja 2016 roku. Stało się to za sprawą art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze. Sąd stwierdził jednak, że "przepis ten miał charakter incydentalny, a jego zastosowanie było ograniczone w czasie".

W uzasadnieniu decyzji szczecińskiego sądu zwrócono uwagę, że przywrócenie do czynnej służby w drodze specjalnego rozwiązania przewidzianego w ustawie ze stycznia 2016 roku - przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze "było możliwe tylko w okresie odpowiednio 30 oraz 60 dni od wejścia w życie ustawy, tj. licząc od dnia 4 marca 2016 roku". Oznacza to, że powołanie prokuratorki do służby czynnej 19 maja 2016 roku ze skutkiem od 1 czerwca 2019 roku "dokonane zostało bez obowiązującej podstawy prawnej".

Sytuacja prokuratorki jest tożsama z sytuacją Dariusza Barskiego

Jak podkreślono w komunikacie Prokuratury Krajowej, "sytuacja Pani Bogusławy Zapaśnik jest tożsama z sytuacją Pana Dariusza Barskiego, gdyż oboje zostali 'przywróceni' do czynnej służby na podstawie tego samego przepisu o charakterze incydentalnym". Co więcej, "są to jedyni prokuratorzy w Polsce, którzy usiłowali wrócić ze stanu spoczynku na podstawie powyższego przepisu po wyżej wskazanej dacie".

"Orzeczenie Sądu pośrednio potwierdza, iż przywrócenie Pana Dariusza Barskiego do czynnej służby w roku 2022 było wadliwe i nieskuteczne, gdyż opierało się na przepisie, który od kilku lat nie znajdował już zastosowania. Stanowi to potwierdzenie stanowiska Prokuratora Generalnego, iż Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku" - poinformowała prokuratura.