"Gnojownik! Gnojownik!". Suski tłumaczy się ze słów do Kołodziejczaka. Minister mu nie odpuści

Słowa o "gnojowniku" padły w piątek podczas posiedzenia Sejmu. Przed mównicą sejmową doszło do awantury pomiędzy posłami Prawa i Sprawiedliwości a Michałem Kołodziejczakiem, wiceministrem rolnictwa. Wcześniej Kołodziejczak został oskarżony o zastraszanie rolniczki z Podlasia. - Michał Kołodziejczak dzwonił do rolnika z województwa podlaskiego, do pani Julity Olszewskiej, mam na to dowody, i zaczął ją zastraszać. Mało tego, Kołodziejczak wysłał do domu pani Julity Olszewskiej silnych ludzi, którzy kazali usunąć jej film z internetu, który zrobił 3 mln zasięgu - mówił z mównicy Sebastian Łukaszewicz. Kołodziejczak przekonywał, że to oszczerstwo i zapowiedział pozew przeciwko posłowi PiS.

Marek Suski: Pod moim domem Agrounia rozsypała wywrotkę gnoju

W trakcie awantury przed mównicą sejmową Marek Suski wykrzykiwał do Kołodziejczaka "wypad, gnojowniku!". Nazwał go też "zdrajcą". Suski później na sejmowym korytarzu tłumaczył, dlaczego obrażał wiceministra rolnictwa. - Nazwałem tego pana takim, jakim jest, czyli że jest gnojownikiem, ponieważ pod moim domem Agrounia rozsypała wywrotkę gnoju, którą z żoną musiałem sprzątać. To jest minister-gnojownik - powiedział w rozmowie z dziennikarzem Onetu. Dopytywany, czy takie słowa powinny paść na sali posiedzeń, Suski odpowiedział: "Proszę pana, a wysypywanie gnoju pod czyimś domem, to co?". Suski zapewne odniósł się do protestu z 2020 roku. Jak czytamy na portalu agronews.com.pl, rzeczywiście wówczas rolnicy z Agrounii wysypali pod domem posła PiS nawóz. Na miejscu rozłożono baner z napisem "Marek Suski - zdrajca polskiej wsi".

Michał Kołodziejczak: Kancelaria przygotowuje już dokumenty

Michał Kołodziejczak w rozmowie z Gazeta.pl zapowiedział, że w związku z wypowiedzią Marka Suskiego złoży wniosek do komisji etyki. - Takie słowa nigdy nie powinny padać na sali plenarnej. Wszystko ma swoje granice, nawet nerwy. Też jestem nerwowy, ale staram się trzymać to w ryzach - mówi w Gazeta.pl Michał Kołodziejczak. Wiceminister rolnictwa przekonuje, że "z mównicy sejmowej dzisiaj padły oszczerstwa". - Posłowie PiS powtarzają je bez sprawdzenia. W tej sprawie moja kancelaria przygotowuje już dokumenty - dodał.

Z kolei Sebastian Łukaszewicz z PiS zapowiedział w rozmowie z wpolityce.pl, że złoży zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Kołodziejczaka. Chodzi o kwestię rzekomego zastraszania rolniczki.