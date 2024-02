Fatalne dane dla TVP. Porównali oglądalność "19.30" i "Wiadomości". Ogromna strata

Dane dotyczące oglądalności programów w styczniu 2024 r. za pracownią Nielsen Media podał serwis press.pl. Z publikacji wynika, że "Fakty" TVN w pierwszym miesiącu tego roku oglądało średnio 2,47 mln widzów, czyli o 182 tys. mniej niż w styczniu ubiegłego roku. Program "19.30" w TVP1 obejrzało 1,57 mln widzów - o 372 tys. mniej niż "Wiadomości" na TVP 1 w ubiegłym roku. Teleexpress zaś przyciągnął 1,55 mln widzów (o 238 tys. mniej). "Wydarzenia" Polsatu oglądało 1,4 mln osób, a więc o 195 tys. mniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Wiącek: Sąd powinien rozstrzygnąć spór o prokuratora krajowego

"19.30" ma o 756 tys. widzów mniej niż "Wiadomości"

"Przy uwzględnieniu równoległej emisji w innych kanałach, "Fakty" w TVN i TVN24 BiS gromadziły razem 2,95 mln widzów (o 63 tys. mniej)" - podaje press.pl. "Telexpress" na kanałach TVP 1, TVP Info i TVP Polonia oglądało 2,95 mln widzów, czyli o 63 tys. mniej.

"19.30" na TVP 1, TVP Info i TVP Polonia oglądało łącznie 1,93 mln osób. "Wiadomości" zaś na tych kanałach w analogicznym okresie rok temu oglądało 2,68 mln widzów. Spadek widowni wyniósł zatem 756 tys. Z kolei "Wydarzenia" na antenie Polsat, Polsat News i Wydarzenia 24 oglądało 1,88 mln widzów, czyli o 122 tys. mniej niż w ubiegłym roku.

Zmiany w TVP

Bartłomiej Sienkiewicz jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, podjął decyzję o odwołaniu prezesów TVP, PAP i Polskiego Radia 19 grudnia ubiegłego roku. W spółkach powołane zostały nowe Rady Nadzorcze oraz zarządy. Tego samego dnia Sejm wezwał w uchwale Skarb Państwa do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć "zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej". Od 21 grudnia zamiast "Wiadomości" TVP nadaje program "19.30".

27 grudnia szef resortu kultury podjął ponadto decyzję o postawieniu TVP, PAP i Polskiego Radia w stan likwidacji. Decyzja podyktowana była zawetowaniem ustawy okołobudżetowej nowego rządu przez prezydenta Andrzeja Dudę z powodu ujętych w ustawie trzech miliardów złotych, które mogły być wydatkowane na finansowanie mediów publicznych.

W styczniu sąd rejestrowy oddalił wnioski o wpisy likwidacji Polskiego Radia i TVP do Krajowego Rejestru Sądowego. Likwidator TVP zapowiedział złożenie skargi na to postanowienie. Wcześniej sąd rejestrowy nie wpisał do KRS nowych władz spółki. W tym czasie TVP znajdowała się już w stanie likwidacji.