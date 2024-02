Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że Polska znajdzie się w weekend w zasięgu zatoki niżowej. Z południa na północ przemieszczać będzie się ciepły front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W niektórych regionach kraju wystąpią marznące opady powodujące gołoledź. Sobota i niedziela będą pochmurne, a w północnej i centralnej części kraju wystąpić mogą mgły.

Prognoza pogody na weekend. Temperatura znacznie powyżej normy

Model prognostyczny Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF) sugeruje, że nadejście ciepłego powietrza spowoduje zaistnienie wysokich anomalii temperatury. Odczujemy to przede wszystkim w południowych rejonach kraju. Na tych obszarach termometry mogą wskazać wartości nawet o 10 stopni wyższe względem średniej z ostatnich dekad.

Zgodnie z serwisem pogodowym IMGW, w sobotę (10 lutego) w południowych województwach termometry odnotują w ciągu dnia wartości dwucyfrowe, sięgające od 10 do 13 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie natomiast w centrum kraju, gdzie temperatura oscylować będzie między 7 a 9 stopniami. Najniższe wartości temperatura osiągnie w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Najzimniej będzie w rejonie Suwalszczyzny, gdzie termometry pokażą nawet 0 stopni.

Pogoda na niedzielę. Przez Polskę przejdą opady deszczu i śniegu

Podobny trend utrzyma się w niedzielę (11 lutego). W centralnej i południowej Polsce temperatura wciąż będzie sięgała od 10 do 12 stopni Celsjusza. W północnych województwach na termometrach zobaczymy od 3 do 8 stopni Celsjusza. Opracowanie modelu ECMWF przygotowane przez portal wxchats.com wskazuje jednak, że pomimo względnego ciepła niedziela upłynie pod znakiem odczuwalnych opadów, które przejdą przez większość rejonów kraju. A co mówi prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW? W weekend opady mogą spowodować gołoledź i utrudnienia na drogach przede wszystkim w regionach województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Według danych z modele prognostycznych, okres wyższej temperatury dobiegnie końca w przyszłym tygodniu. Temperatura ma ustabilizować się i wrócić do normy na początku przyszłego tygodnia. Tendencja ta utrzymać może się do połowy marca.