Na cmentarzu w Szczecinku (województwo zachodniopomorskie) znaleziono w tym roku ciała dwóch mężczyzn. W obu przypadkach zwłoki znajdowały się w cmentarnej toalecie. Szczegółowe okoliczności tych zdarzeń pozostają niewyjaśnione. Mimo to policjanci ustalili już, co łączy dwa makabryczne odkrycia.

Ciało na cmentarzu w Szczecinku. Zwłoki znalazła osoba, która chciała skorzystać z toalety

W środę 7 lutego jedna z osób odwiedzających cmentarz w Szczecinku chciała skorzystać z toalety. Tam znalazła ciało. Okazało się, że były to zwłoki 37-letniego mężczyzny. Rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku starsza aspirant Anna Matys powiedziała w rozmowie z "Super Expressem", że na razie nie wiadomo, czy zgon nastąpił z przyczyn naturalnych, czy też był rezultatem działania osób trzecich. Funkcjonariuszka zaznaczyła zarazem, że na ciele mężczyzny policjanci nie znaleźli widocznych obrażeń zewnętrznych.

Szczecinek. Policja ustaliła, że mężczyźni, których ciała znaleziono w toalecie, nie mieli stałego adresu

Do podobnego zdarzenia doszło 4 stycznia, co opisał portal Szczecinek Nasze Miasto. Wówczas kobieta, który weszła do cmentarnej toalety, znalazła w niej zwłoki 32-latka. Ciała obu mężczyzn śledczy zabezpieczyli do badań sekcyjnych, które mają pomóc w ustaleniu przyczyn ich śmierci.

Policjanci poinformowali, że ani 32-latek, ani 37-latek nie mieli stałego adresu zameldowania. Lokalny serwis Iszczecinek.pl zauważył, że na terenie Szczecinka w ostatnim czasie zmarły trzy osoby, które nie miały stałego miejsca pobytu.