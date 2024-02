Incydent z policyjnym Black Hawkiem. Ruszyła naprawa śmigłowca. Jej koszt wyniesie miliony

Koszt naprawy policyjnego śmigłowca Black Hawk, który został uszkodzony podczas ubiegłorocznego pikniku pod Sarnową Górą (woj. mazowieckie), ma wynieść blisko 2,5 mln zł - wynika z ustaleń reporterów RMF FM. Informacje uzyskane przez media wskazują, że w wyniku wypadku doszło do uszkodzenia łącznie 11 elementów pojazdu.

REKLAMA

Zobacz wideo Służba policyjnego „Sokoła" w Tatrach

Incydent z policyjnym Black Hawkiem. Śmigłowiec wciąż nie został przywrócony do służby

Wycenę kosztów naprawy podały policji Polskie Zakłady Lotnicze Mielec. Wynika z nich, że największy koszt stanowi wymiana łopat wirnika nośnego. Wyniesie on ponad 2,1 mln zł. Pozostałe naprawy śmigłowca zamknęły się w kwocie 320 tys. zł. Prace naprawcze rozpoczęły się w mieleckiej fabryce w styczniu tego roku. Zgodnie z harmonogramem mają potrwać do maja.

RMF FM wskazuje ponadto, że koszty naprawy śmigłowca nie kwalifikują się do zwrotu z ubezpieczenia. W związku z tym całość kwoty przeznaczonej na naprawę mają pokryć środki z budżetu rzeczowego policji. Policjant, który pilotował Black Hawka w momencie wypadku, ma zapłacić równowartość trzech miesięcznych uposażeń. Zgodnie z przepisami jest to najwyższa suma, do której wpłacenia może zostać zobowiązany funkcjonariusz współodpowiedzialny za wyrządzone szkody.

We wrześniu tego roku przekazaliśmy, że pilotem w momencie zdarzenia miał być szef szkolenia lotniczego policji. Mężczyzna podczas przygotowań do misji w Afganistanie w 2009 roku miał doprowadzić do katastrofy śmigłowca wojskowego Mi-24, w której zginął drugi pilot. Został wówczas skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Więcej na ten temat w poniższym artykule:

Maciej Wąsik pomógł zorganizować śmigłowiec. "Koszt politycznego szpanu"

To, że Black Hawk nie został dotychczas naprawiony, potwierdziło również pismo zastępcy Komendanta Głównego Policji, które otrzymał poseł KO Krzysztof Brejza. "Śmigłowiec nie został jeszcze przywrócony do służby (...) Obecnie procedura naprawy pozostaje w toku ze względu na czas dostawy części zamiennych" - czytamy w treści dokumentu podpisanego przez nadinsp. Romana Kustera. "Koszt politycznego szpanu - pół roku operacyjnego wyłączenia śmigłowca i wymiana drogich uszkodzonych części" - podsumował uzyskaną informację poseł Brejza. Więcej na ten temat w poniższym artykule:

Wypadek z udziałem Black Hawka miał miejsce 20 sierpnia 2023 roku. Doszło do niego podczas wojskowego pikniku z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą niedaleko Ciechanowa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, w tym między innymi ówczesny szef MSWiA Maciej Wąsik. Podczas pokazu śmigłowiec przeleciał niebezpiecznie nisko nad zgromadzonym tłumem, a następnie zahaczył wirnikiem o sieć energetyczną i zerwał jeden z przewodów.

Doniesienia RMF FM wskazują, że w zbliżającym się tygodniu prokuratura ma rozpocząć przesłuchania policjantów, którzy zdecydowali o wykorzystaniu policyjnego Black Hawka podczas wojskowego pikniku. Z ustaleń reportera wynika, że śledczy nie wykluczają ponadto przesłuchania Macieja Wąsika, który przyznał, że pomógł wójtowi Sarnowej Góry zorganizować śmigłowiec na wydarzenie.