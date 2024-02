"Łowca pedofilów" skazany. Prawnik: To przełomowy wyrok. Nie mogą czuć się bezkarni

Program "Łowca pedofilów" w Polsat Play jest serialem dokumentalnym, którego prowadzącym jest Krzysztof Dymkowski. Z pisma opublikowanego na Facebooku wynika, że został on oskarżony i prawomocnie skazany za zniesławienie. Sprawa sięga końca maja 2021 roku, kiedy prowadzący pojawił się na jednej z klatek schodowych w Katowicach.

"Łowca pedofilów" znieważył mężczyznę. "Naraził go na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania działalności"

Jak wskazano w opublikowanym dokumencie, Krzysztof Dymkowski użył słowa "pedofil" wobec przebywającego tam mężczyzny oraz stwierdził, że umawia się z małymi dziewczynkami. W odpowiedzi mężczyzna skierował sprawę na drogę sądową. Natomiast Sąd Rejonowy Katowice - Wschód uznał "łowcę pedofilów" winnego znieważenia. "A nadto pomówił pokrzywdzonego o takie postępowanie i właściwości, które mogły poniżyć mężczyznę w opinii publicznej, jak i narazić go na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania działalności - gabinetu fizjoterapii" - brzmi fragment orzeczenia. Sąd wskazał, że jest to przestępstwo z art. 212 i 216 Kodeksu karnego.

Katowice. Sąd zadecydował ws. "Łowcy pedofilów". Prawnik: To przełomowy wyrok

Dr hab. Mikołaj Małecki wskazał, że artykuł 212 dotyczy zniesławienia, a art. 216 znieważenia człowieka. "Sąd przyjął, że jednym czynem sprawca wyczerpał znamiona opisane w obu przepisach. To przełomowy wyrok dowodzący, że łowcy krzywdzący innych ludzi nie mogą czuć się bezkarni" - napisał prawnik na Facebooku. "Minusem całej sytuacji jest to, że proces toczył się z oskarżenia prywatnego. Zniesławienie i znieważenie człowieka to czyny wymagające aktywności pokrzywdzonego i wniesienia do sądu prywatnego aktu oskarżenia" - stwierdził Mikołaj Małecki.

Ekspert zwrócił uwagę, że poszkodowani mogą unikać inicjowania postępowań karnych z obawy przed wtórną stygmatyzacją. "To orzeczenie ma więc istotny walor społeczny: osoby pomówione i znieważone, szczególnie jeśliby miało to miejsce w świetle kamer, mogą walczyć o swoje dobre imię w sądzie" - stwierdził Mikołaj Małecki.

Łowca pedofilów został skazany na trzy miesiące ograniczenia wolności polegające na wykonywaniu prac społecznych. Musi również uiścić nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości 20 tys. zł. Sąd nakazał publikację wyroku na Facebookowym profilu programu "Łowca pedofilów" przez okres jednego miesiąca. Wyrok jest prawomocny.