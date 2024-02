Śmierć Magdaleny Żuk. Prokuratura zwróciła się do Egiptu o przesłuchanie kolejnego świadka

W kwietniu 2017 r. 27-letnia Magdalena Żuk poleciała na wakacje do Egiptu. Po przylocie do Marsa Alam wysyłała niepokojące wiadomości do swojej rodziny, a inni polscy turyści opowiadali o dziwnym zachowaniu młodej kobiety. Po kilku dniach 27-latka trafiła do szpitala w Hurghadzie. Po szamotaninie z personelem miała wyskoczyć ze szpitalnego okna.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie podjąć kroki w przypadku zawału?

Polscy śledczy stwierdzili później, że nie ma dowodów na to, by Polka była ofiarą przemocy (w tym o podłożu seksualnym), wykluczono również, by padła ofiarą procederu handlu ludźmi. Wskazano, że bezpośrednią przyczyną śmierci Magdaleny Żuk były obrażenia odniesione przez nią na skutek upadku z dużej wysokości.

Pełnomocnik rodziny Magdaleny Żuk, mec. Andrzej Ceglarski, mówił pod koniec grudnia w rozmowie z "Faktem", że "zgłosiły się osoby, które twierdzą, że posiadają wiedzę na temat tej sprawy". - I podają pewne konkrety. Powinno się je zweryfikować. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że coś jest na rzeczy. I śmiem twierdzić, że jeżeli zostaną przeprowadzone zgłoszone przez nas czynności dowodowe, to znajdziemy się o krok od wyjaśnienia tej sprawy - zaznaczał. Jak wskazywał prawnik, chodzi o osoby, które "towarzyszyły Magdalenie Żuk w ostatnich chwilach życia".

Śmierć Magdaleny Żuk. Prokuratura wnioskuje do Egiptu o przesłuchanie kolejnego świadka

Polskie śledztwo wciąż trwa. Jak wynika z informacji, które wielokrotnie otrzymywaliśmy z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, nie zostało ono zakończone w związku z trudnościami w kontaktach ze stroną egipską.

"Do zakończenia śledztwa niezbędne jest jeszcze przede wszystkim uzyskanie kompleksowej opinii toksykologicznej dotyczącej p. Magdaleny Ż., jednak uzyskane dotychczas od strony egipskiej dokumenty nie zawierają wszystkich informacji, o które zwracała się polska prokuratura. Dlatego wystąpiono do strony egipskiej o przesłuchanie biegłych, którzy prowadzili badania toksykologiczne. W ostatnim czasie skierowano w tym zakresie notę ponaglającą" - wyjaśnia portalowi Gazeta.pl prokurator Tomasz Czułowski.

"W toku postępowania, poza innymi czynnościami procesowymi, przeprowadzano również dowody mające na celu zweryfikowanie informacji przekazywanych przez różne osoby, które twierdziły, że posiadają wiedzę na temat okoliczności zgonu Magdaleny Ż. Żadna z podjętych w powyższym zakresie czynności nie doprowadziła do uzyskania informacji, które miałyby jakikolwiek związek ze sprawą, której dotyczy śledztwo" - zaznacza Tomasz Czułowski.

Jak informuje nas prokurator, "w ostatnim czasie zadecydowano również o skierowaniu do organów Arabskiej Republiki Egiptu wniosku o pomoc prawną w postaci przesłuchania w charakterze świadka kolejnej osoby, która deklaruje, że ma wiedzę w zakresie objętym postępowaniem".

"Dotychczas zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że przyczyną zgonu pani Magdaleny Ż. był upadek z wysokości. Brak jest również podstaw do przypuszczeń, aby zmarła padła wcześniej ofiarą przemocy" - podsumowuje przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.