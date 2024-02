Zabójstwo Kristiny z Mrowin. Jakub A. został prawomocnie skazany

Do zabójstwa 10-letniej Kristiny doszło 13 czerwca 2019 roku. Jej ciało z licznymi ranami kłutymi znaleziono w lesie niedaleko Mrowin (woj. dolnośląskie). 16 czerwca śledczy zatrzymali 23-letniego wówczas Jakuba A. - studenta z Wrocławia i krewnego dziewczynki. Mężczyzna przyznał się do zbrodni. Uznał, że Kristina była przeszkodą do stworzenia związku z jej matką.

Jakub A. został prawomocnie skazany. "To osoba, która uważa się za osobę niewinną"

W czwartek (8 lutego) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał wyrok dożywocia dla oskarżonego Jakuba A. - poinformowało Radio Wrocław. Zmienił jednak kwalifikację czynu. - Pozbawił ofiarę życia w sposób okrutny, ale nie ze szczególnym okrucieństwem. Nie było szczególnego pastwienia się nad ofiarą - uzasadnił decyzję sędzia Andrzej Kot. Podwyższył też kwotę zadośćuczynienia ze 100 do 200 tys. zł, którą oskarżony ma zapłacić rodzinie zamordowanej dziewczynki. Mężczyzna odbędzie karę w systemie terapeutycznym.

- Oskarżony nie dość, że nie wypowiedział słowa "przepraszam" w jakiejkolwiek formie, w stosunku do kogokolwiek, to jest to osoba, która uważa się za osobę niewinną. Miał misję zabicia małej dziewczynki - podkreślił oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnik rodziny ofiary, Wojciech Krzysztoporski. - Mamy prawo, które stanowi o tym, kto, na jaką karę zasługuje, a nie emocje, na których próbuje grać oskarżyciel posiłkowy, przedstawiając mnie jak jakiegoś potwora, sadystę, człowieka nieobliczalnego - wyznał w mowie końcowej Jakub A. Mężczyzna przedstawił się jako ofiarę medialnej nagonki.

Wyrok zapadł w 2022 roku. Apelacja obrony i prokuratury

W październiku 2022 roku Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał Jakuba A. na dożywocie. Orzekł również, że mężczyzna będzie mógł się ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po upływie 30 lat. Od wyroku odwołała się zarówno prokuratura, jak i obrona. - W apelacji domagamy się między innymi, aby skazany mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia po upływie 40 lat - powiedział wówczas rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Tomasz Orepuk.

Z kolei pełnomocnik Jakuba A. zakwestionował wcześniejsze opinie biegłych psychologów i psychiatrów, z których jasno wynikało, że mężczyzna w chwili popełnienia zbrodni był poczytalny. Obrona wnioskowała o obniżenie wymiaru kary i odbywanie jej w warunkach terapeutycznych, a także o usunięci z opisu czynu, że został on popełniony ze szczególnym okrucieństwem.