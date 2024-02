Jarosław Kaczyński o nowej władzy. "Można się spodziewać zabójstw politycznych"

Jarosław Kaczyński w czwartek (8 lutego) usłyszał od mediów pytanie o sytuację związaną z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. - To jest sprawa na miesiące lub nawet lata. Kiedyś ludzie, którzy w tej chwili dopuszczają się ciężkich przestępstw przeciwko państwu, będą osądzeni - zapowiadał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Zapytany o szczegóły, stwierdził, że w grupie tej znajduje się między innymi marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Jarosław Kaczyński: Ze strony władzy można się spodziewać nawet zabójstw politycznych

Jarosław Kaczyński usłyszał pytanie, czy spodziewa się kary w związku z zapowiedzią Szymona Hołowni. W czwartek (8 lutego) marszałek Sejmu poinformował bowiem, że posłowie, którzy naruszyli nietykalność funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej podczas środowych przepychanek, poniosą konsekwencje tego zachowania.

Ze strony tej władzy, która nieustannie łamie prawo, można się wszystkiego spodziewać, nawet zabójstw politycznych

- odpowiedział prezes Kaczyński.

Dziennikarze zapytali również Jarosława Kaczyńskiego, czy stronnictwo jego partii planuje kolejne próby wprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do budynku Sejmu. - W tej chwili nie będzie takich prób - zadeklarował prezes PiS.

Przepychanki pod Sejmem. Prezes PiS oskarża koalicję rządzącą. "To idzie ku dyktaturze"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, politycy PiS, którzy utracili mandaty poselskie w wyniku prawomocnego wyroku sądu, chcieli dostać się do Sejmu, aby wziąć udział w środowym posiedzeniu. W próbie wejścia do budynku towarzyszyła im grupa posłów opozycji, wśród których znajdowali się między innymi Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz. Podczas zdarzenia doszło do przepychanek z funkcjonariuszami Straży Marszałkowskiej, którzy uniemożliwiali politykom wejście do gmachu Sejmu. Sytuację opisywaliśmy w poniższym artykule:

Jarosław Kaczyński już we wcześniejszych wypowiedziach negatywnie odnosił się do decyzji koalicji rządzącej w sprawie skazanych polityków. - To idzie ku dyktaturze, która ma na celu realizować obcy interes i to już gołym okiem widać. Kolejne decyzje pokazują, że chodzi o interes niemiecki - stwierdził podczas konferencji prasowej.

Prezes PiS nie szczędził również krytycznych słów pod adresem Szymona Hołowni. - Pan marszałek jest kompletnym amatorem i w ogóle nie powinien być marszałkiem. Może gdzieś po paru latach w Sejmie i pewnym dokształceniu się może mógłby być marszałkiem - oceniał Kaczyński.