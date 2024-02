Rzeczniczka prasowa Prokuratury Generalnej przekazała 2 lutego, że Sebastian M., kierowca bmw podejrzany o spowodowanie wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, opuścił areszt w Dubaju. Śledczy w Polsce nadal jednak czekają na jego ekstradycję.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Bosacki o Ziobrze: Nie wiem, czy on jest chory, czy walczy o życie. O Kamińskim też tak mówiono...

O sprawie w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" wypowiedział się Andrzej Migalski, znany i doświadczony adwokat z Częstochowy. Jak podkreślił ekspert, nadal nie wiadomo, dlaczego w Zjednoczonych emiratach Arabskich zapadła decyzja o wypuszczeniu na wolność Sebastiana M. - Nie mamy żadnych informacji o przebiegu tamtejszego śledztwa. Trudno więc taką decyzję komentować z prawniczego punktu widzenia - powiedział. - Jeszcze w listopadzie adwokat Sebastiana M., Bartosz Tiutiunik, mówił o terminie, po którym osoba zatrzymana powinna być wypuszczona z aresztu. Być może z tego to właśnie wynika, ale to tylko przypuszczenia - dodał.

Śmiertelny wypadek na A1. Sebastian M. wyszedł na wolność przez polską prokuraturę? "Oni mogli obserwować, jak szalał Ziobro"

Jak podkreślił Migalski "działania prokuratury i jej ówczesnego szefa Zbigniewa Ziobry mogły tylko zaszkodzić" sprawie. Chodzi tu przede wszystkim o domaganie się przez ministra Ziobrę zmiany klasyfikacji czynu. - Moim zdaniem skomplikowany charakter tego procesu wynika z ignorancji, braku wiedzy, działania pod publikę i na pokaz przez stronę polską - ocenił ekspert. Dodał, że zakres tego, za co może być sądzony Sebastian M., został określony we wniosku o ekstradycję. Oznacza to, że w sprawie mogą zostać przedstawione dodatkowe zarzuty, ale nie może być zmieniona klasyfikacja czynu z wypadku na zabójstwo z zamiarem ewentualnym. - W tym momencie najważniejsze jest, żeby kierowca bmw został w Polsce osądzony i skazany za to, co zrobił. Kwestii kwalifikacji czynu w ogóle nie powinno się już dotykać - podkreślił Migalski.

W trakcie rozmowy padło jednak pytanie o to, czy gdyby zmienić kwalifikację czynu na zabójstwo z zamiarem ewentualnym strona arabska rozpatrywałaby w inny sposób nie tylko kwestię procesu ekstradycyjnego, ale także aresztu Sebastiana M. Zdaniem Migalskiego to właśnie jakiekolwiek próby manipulowania w tej kwestii dały stronie emirackiej "podstawy do obaw, że tę sprawę traktuje się w Polsce koniunkturalnie" - Oni mogli obserwować to, jak dziwnie zachowywała się polska prokuratura, jak szalał Ziobro, znany przecież ze swoich poczynań, jaka była presja opinii publicznej i mediów - ocenił adwokat.

Ekspert o zaniechaniach polskich służb w sprawie wypadku na autostradzie A1

Migalski podkreślił fakt, że Zjednoczone Emiraty Arabskie mają zupełnie inny system prawny niż nasz, a co więcej nasza umowa ekstradycyjna z tym państwem obowiązuje zbyt krótko, by móc opierać się na poprzednich decyzjach. Adwokat zaznaczył, że Polska strona nie mogła wywierać także żadnej presji, by zatrzymać kierowcę bmw w areszcie. - Służby polskie miały swój czas na działanie, dopóki Sebastian M. przebywał na terenie Polski. Działania bezpośrednio po wypadku zadecydowały o dalszym przebiegu sprawy - ocenił Migalski. Jego zdaniem największym zaniechaniem było nieprzesłuchanie kierowcy zaraz po wypadku, czego skutki widać już teraz.