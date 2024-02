Wypadek na A1. Co z ekstradycją Sebastiana M.? Władze ZEA mówią o jednym warunku

Sebastian M. jest podejrzewany o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 w Sierosławcu. Do zdarzenia doszło we wrześniu ubiegłego roku. 32-latek miał uderzyć w auto, którym podróżowali rodzice z pięcioletnim synem. Ich samochód stanął w płomieniach, a wszyscy pasażerowie zginęli. W październiku Sebastian M. został zatrzymany w Dubaju przez lokalną policję i trafił do aresztu. Od tamtej pory czeka na ekstradycję do Polski.

Ekstradycja Sebastiana M. Zjednoczone Emiraty Arabskie skontaktowały się z prokuraturą

Teraz Zjednoczone Emiraty Arabskie poprosiły polską prokuraturę o kilka dodatkowych informacji dotyczących przestępstwa, o które podejrzewany jest Sebastian M. - Takie zapytanie nadeszło za pośrednictwem naszej ambasady w ZEA. Wynika z niego, że wymiar sprawiedliwości tego kraju chce zweryfikować, czy w sprawie Sebastiana M. zachodzi podwójna karalność, która jest warunkiem skutecznego zakończenia postępowania ekstradycyjnego i przekazania Sebastiana M. do Polski w wyniku tego postępowania - przekazała prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego, w rozmowie z Onetem.

Jak tłumaczy portal, wspominany warunek "podwójnej karalności" wiąże się z umową ekstradycyjną, która obowiązuje między Emiratami a Polską. Zgodnie z nią strony mogą przekazać sobie osobę poszukiwaną tylko w wypadku, gdy za popełniony czyn grozi jej co najmniej rok pozbawienia wolności. Przypomnijmy, że mężczyźnie postawiono zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego. W tej sprawie sąd może skazać Sebastiana M. maksymalnie na osiem lat więzienia.

Wypadek na A1. Podejrzany Sebastian M. opuścił areszt w Dubaju

Na początku lutego informowaliśmy, że Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zadecydowały o zwolnieniu Sebastiana M. z aresztu. Zastosowano wobec niego inne środki. - Ma zakaz opuszczania terytorium wraz z odebraniem paszportu - przekazała prok. Adamiak w rozmowie z TVN24. Mężczyzna ma podwójne obywatelstwo polskie i niemieckie, ale odebrano mu tylko paszport niemiecki. Rzeczniczka Prokuratora Generalnego dodała, że Sebastian M. "nie jest człowiekiem wolnym, ale jest człowiekiem na wolności". Wiadomo także, że 32-latek zapłacił wcześniej kaucję, aby móc opuścić areszt.