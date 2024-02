Wyszła z hotelu i ślad po niej zaginął. Policja poszukuje 41-latki z Warszawy

Katarzyna Wojnarowska pod koniec stycznia w hotelu Osada Karbówko w Elgiszewie (woj. kujawsko-pomorskie). Miejscowość znajduje się ok. 10 km od Golubia-Dobrzynia i ok. 30 km od Torunia. Po raz ostatni widziana była 28 stycznia ok. godz. 22:00. Opuściła wówczas teren ośrodka i do tej pory nie skontaktowała się z bliskimi.

Zaginęła 41-letnia Katarzyna Wojnarowska. Policja prowadzi poszukiwania

Katarzyna Wojnarowska na co dzień mieszka w Warszawie. Do Elgiszewa udała się w celach rekreacyjnych. "Fakt" skontaktował się z ojcem zaginionej, który przekazał, że w ośrodku była razem ze znajomymi jej osobami. Natomiast strona "Gdziekolwiek jesteś", która udostępnia informacje o poszukiwanych osobach, podała, że 41-latce towarzyszył partner.

Wychodząc z hotelu, zaginiona nie zabrała ze sobą osobistych rzeczy, takich jak telefon czy dokumenty. Na dodatek kamery monitoringu nie zarejestrowały momentu, w którym oddaliła się z ośrodka. W poniedziałek (29 stycznia) policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 41-latki. " Na miejsce zostały skierowane patrole, w tym także przewodnicy z psami służbowymi. Działania policjantów wspomagali także funkcjonariusze Ochotniczej Straży Pożarnej z Elgiszewa, Ciechocina i Małszyc. Z uwagi na bliskość rzeki Drwęcy na miejscu pracowała także Państwowa Straż Pożarna z Golubia-Dobrzynia. Strażacy z wykorzystaniem łodzi motorowej dokonali sprawdzenia nadbrzeży oraz koryta rzeki" - relacjonuje Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

Rodzina i policja apeluje o pomoc. Podano rysopis zaginionej 41-latki

Ponadto przekazano, że kobieta "powinna przyjmować regularnie leki, których przy sobie nie posiada, co może radykalnie pogorszyć jej stan zdrowia". Zaginionej 41-latki cały czas poszukuje policja i rodzina. "Policjanci apelują do wszystkich, którzy posiadają informacje mogące pomóc w odnalezieniu 41-letniej Katarzyny Wojnarowskiej o kontakt osobisty z policjantami z Golubia-Dobrzynia przy ul. Piłsudskiego 19 lub telefoniczny pod numerami 47 754 92 00, 47 754 92 21 lub 112" - podano w komunikacie KPP w Golubiu-Dobrzyniu.

"Prosimy o pomoc w odnalezieniu naszej Kasi. Proszę - wrzucajcie zdjęcie na wszystkie grupy transportowe, lokalne, o dużych zasięgach" - napisała na Facebooku siostra zaginionej. Katarzyna Wojnarowska ma ok. 163 cm wzrostu. Ma szczupłą budowę ciała, długie, blond włosy - dredy i niebieskie oczy. W momencie zaginięcia miała na sobie czarną bluzę z kapturem, czarne legginsy oraz czarne, sportowe buty.