"Najnudniejszy program świata" - mówili. Przez tydzień oglądałam "19:30" w TVP

Nie ma już gorących debat na Twitterze o każdym kolejnym wydaniu "19:30" - czy dobrze dobrano materiały, czy ton był wystarczająco wyważony, czy serwis wydaje się bezstronny, czy może jednak traktuje rząd zbyt przychylnie. Kiedy trwał mój miły tydzień z "19:30", od znajomych dziennikarzy i dziennikarek usłyszałam, że program jest potwornie nudny. Od osoby, która zwykle umiarkowanie śledzi newsy - że właśnie przyjemnie i bez nerwów się go ogląda.

Polityczny taniec na linie

Gdyby serwisy informacyjne były zwierzętami na sawannie, to "19:30" faktycznie byłaby słoniem, a nie gepardem. Program płynie spokojnie i bez pośpiechu, narracja nie zdradza nerwowości. Czasem jest wręcz uspokajająco. Tak jak wtedy, kiedy prezydent posłał ustawę budżetową do Trybunału, a reporter Bartosz Filipowicz koił obawy, tłumacząc, że budżet państwa jak najbardziej może działać w uchwalonym kształcie. Powolne - w porównaniu z innymi serwisami informacyjnymi - tempo programu sprawdza się w moim odczuciu szczególnie wtedy, kiedy mowa jest o zawiłych kwestiach takich jak Srebrna 16 albo fuzja Lotosu z Orlenem. To na pewno nie jest program zrozumiały tylko dla trzydziestoletniej dziennikarki, która już wcześniej wie, o co chodzi. No i bardzo dobrze.

Jak już jesteśmy przy Srebrnych i Lotosach: o rozliczaniu PiS w "19:30" trochę jest. W czasie ostatniego tygodnia w serwisie pojawiła się m.in. kwestia afery respiratorowej, afery wizowej i dotacji z Funduszu Sprawiedliwości (w tym temacie polecam zajrzeć do tekstu Dominika Szczepańskiego o ich topowych pięciu beneficjentach). Ale te kwestie ani nie dominują programu, ani nie są przedstawiane jednostronnie. Tam, gdzie wypowiadają się przedstawiciele rządu albo większości sejmowej, są też - bez ironicznych komentarzy z offu - wypowiedzi posłów opozycji, cytaty z pism, nagrania z przemówień Daniela Obajtka. Choć zdarzają się też wrzutki z archiwum, które wyborca PiS mógłby uznać za złośliwe - np. fragment rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, w którym opowiadał, że Julia Przyłębska to jego odkrycie. "Przemiła osoba" - mówił. Czy inny kawałek z Kaczyńskiego, o Obajtku:

Wójt "Nic nie mogę" Daniel Obajtek… "Wszystko mogę", przepraszam.

Pytanie, czy taka dbałość o to, by wyważyć różne racje, nie kończy się czasem uwzględnianiem naprawdę radykalnych środowisk. Podaję przykład. Był taki materiał o tym, że Ministerstwo Zdrowia chce dopilnować, by lekarze nie zasłaniali się klauzulą sumienia, kiedy trzeba wykonać aborcję ratującą zdrowie lub życie kobiety. Oprócz lekarzy wypowiedziała się w nim Anna Szczerbata z Fundacji Pro-Prawo do Życia - tej samej, która składała w Sejmie ustawę zrównującą przerwanie ciąży z zabójstwem. Fundację nazwano organizacją "pro-life" (a nie np. "antyaborcyjną"). Ale zasadniczo w temacie praw reprodukcyjnych nie widać specjalnie konserwatywnego skrętu. Oprócz pani z fundacji można było oglądać też setki z Natalią Broniarczyk (Aborcyjny Dream Team) i ginekologami, którzy jasno krytykowali klauzulę sumienia. W kwestii praw człowieka pojawił się bardzo przychylny materiał o Rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. A jeśli ktoś jest ciekawy, jaki jest gospodarczy skręt ideologiczny, to niestety rozczaruję: nie bardzo jest co analizować, takich materiałów w minionym tygodniu było mało. No, może temat o niskim bezrobociu zaprezentowano raczej z perspektywy ciężkiej doli przedsiębiorców (podano, że na trudności w znalezieniu pracowników "w całym kraju skarży się co drugi pracodawca").

Misja mediów publicznych

No dobra, a co tam poza tą polityką? Dużo. I to właśnie ciekawe, że dużo. Często pojawiają się tematy o zdrowiu (zachęta do badań w Światowy Dzień Walki z Rakiem, operacje bariatryczne, transplantacja organów, klinika Budzik). I przy takich materiałach leniwe, spokojne tempo w "19:30" rzeczywiście zaczyna już trochę nudzić, przynajmniej mnie. Z drugiej strony - może to nie głównie do mojej grupy demograficznej są skierowane. A jak już tak sobie swobodnie płynę z ocenami i impresjami, to wielki plus daję za mnogość materiałów spoza Polski. Poniżej dział zagraniczny "19:30" z ostatniego tygodnia.

Rosja: antywojenny kontrkandydat Putina rejestruje listy wyborcze

Belgia: protest rolników

Wielka Brytania: smutno i źle po Brexicie

znów Wielka Brytania: książę Karol ma nowotwór

Chile: pożary pustoszą kraj

Ukraina: wiadomości z frontu (mało jak na siedem wydań)

Palestyna (też mało jak na siedem wydań) - pokazanie zniszczeń i wiadomość, że w USA i Wielkiej Brytanii są myśli o tym, czy oficjalnie nie uznać Palestyny za niepodległe państwo.

Był też król Danii w Warszawie i prezydent Duda w Kenii. I tutaj ciekawa sprawa - jeśli ktoś szukałby prztyczka w nos wobec Andrzeja Dudy, to mógłby się go dopatrzyć w układzie programu. Fragment prezydenckiego przemówienia w Kenii poprzedziły materiały m.in. o szkołach przyjaznych uczniom LGBT+, o silnym wietrze nad morzem i o tym, że jeden wspinacz spadł ze ścianki, połamał się i leży w szpitalu. To o wspinaczu to jeden z tych materiałów "19:30", przy których pytałam siebie, czym ten news zasłużył sobie na uwzględnienie w najważniejszym serwisie informacyjnym TVP. W tej kategorii w zeszłym tygodniu zdecydowanie wygrywa jednak materiał z poznańskiego Strzeszyna. Otóż, drodzy telewidzowie z całego kraju, na ulicy Hanny Malewskiej są duże dziury. W materiale pokazano wiele ujęć rozkołysanych opon, nagrano też na ponurym, szarym, lutowym tle wypowiedź chłopca, który tłumaczył, że jak się tamtędy jedzie na rowerze, trzeba trzymać mocno zaciśnięte zęby, żeby sobie nie odgryźć języka. (Wypowiedź zresztą była rzeczowa i obrazowa - nie wiem tylko, skąd wybór tematu.)

W pierwszych dwóch tygodniach stycznia "19:30" nie miała nadzwyczajnej oglądalności. Jak wynika z badania, do którego dotarły Wirtualne Media, w pierwszej połowie stycznia serwis włączało średnio 2,1 mln widzów dziennie. To ponad 600 tys. mniej niż wynik starych "Wiadomości", z Holecką i Adamczykiem, miesiąc wcześniej. Trudno na razie wyciągnąć z tego mądre wnioski - nie trzeba być ekspertem, żeby rozumieć, że bynajmniej nie jakość formatu zdecydowała w tym okresie o fluktuacjach wśród widzów. Zobaczymy, co będzie za miesiąc, dwa, za pół roku. Ale też wysnuję śmiałą tezę, że przy tworzeniu mediów publicznych słupki oglądalności może nie zawsze muszą być najważniejsze.