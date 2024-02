27-letnia Anastazja zaginęła na greckiej wyspie Kos w czerwcu 2023 roku. Kilka dni później odnalezione zostało jej ciało. Zarzuty porwania, gwałtu i zabójstwa w sprawie usłyszał 32-letni obywatel Bangladeszu, który znajduje się obecnie w areszcie. W ostatnich dniach media obiegły nowe doniesienia w sprawie. Po ponad pół roku od tragedii w Grecji odnaleziony został plecak, który kobieta miała na sobie w dniu zaginięcia.

Nowe fakty w sprawie śmierci Anastazji. Ojciec kobiety komentuje doniesienia. "Cuda się dzieją"

Nowe odkrycie śledczych skomentował w rozmowie z "Faktem" ojciec 27-latki. - To jest coś tak zaskakującego, że wręcz trudno w to uwierzyć. Cuda się dzieją, cuda... - mówił mężczyzna. Rozmówca dziennikarzy wyrażał zdumienie, że plecak został odnaleziony po tak długim czasie. - Miejsce zbrodni czy miejsce znalezienia zwłok chyba musiało zostać dokładnie przeszukane. Dlaczego wcześniej nie znaleźli tego plecaka? Wypłynął, wyrósł spod ziemi? A może go ktoś podrzucił? Jeśli tak, to pytanie: w jakim celu? - zastanawiał się ojciec kobiety.

Okoliczności odnalezienia plecaka dziwią zresztą samego detektywa Dawida Burzackiego, który zajmuje się sprawą śmierci Anastazji. Przedmiot został odnaleziony niedaleko miejsca zbrodni, przy brzegu jeziora Alikes. Teren ten był dotychczas wielokrotnie przeszukiwany przez policję. - Sprawa jest o tyle dziwna, że jezioro w czerwcu ubiegłego roku było wyschnięte, więc plecak nie mógł znajdować się w wodzie. Być może został ukryty głęboko w zaroślach i w chwili obecnej, gdy jezioro wypełniło się wodą, plecak uniósł się na powierzchnie i wylądował na brzegu - spekulował detektyw Burzacki. Więcej na ten temat w poniższym artykule:

Śmierć 27-latki w Grecji. Ustalenia lokalnych śledczych trafią do Polski. "Nasza prokuratura w tym uczestniczy"

Plecak 27-letniej Polki został zabezpieczony oraz ma zostać poddany oględzinom przez greckich śledczych. Ich ustalenia mają zostać następnie przekazane do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, która prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci Polki. - Dobrze, że nasza prokuratura w tym uczestniczy. Przynajmniej ta sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan. Z tego co mi wiadomo, w prokuraturze tłumaczą już akta sprawy, które dostali z Grecji - mówił ojciec Anastazji dziennikarzom "Faktu".