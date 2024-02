Będzie zaskoczenie w pogodzie. Do Polski zmierza przedwczesna wiosna. Termometry oszaleją

Prędkość aż 101 km/h osiągnął wiatr zarejestrowany w środę na Śnieżce. Silne porywy są odczuwalne także w Bielsko-Białej i Krakowie, gdzie odnotowano podmuchy do 72 km/h. Porywisty wiatr przekłada się na odczuwanie przez nas temperatury. Według IMGW podczas gdy najwyższa wartość odczytana z termometrów wynosi dziś 10,7 t. C w Tarnowie, maksymalna temperatura odczuwalna to zaledwie 7 st. C w Nowym Sączu.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Lisek zwycięzcą skoku o tyczce w ORLEN Copernicus Cup. "Tyczki mówią o tym, że może być dobrze"

Wiosna uderzy z dużym impetem. W weekend możliwe nawet 17 st. C

Jak przewiduje portal fanipogody.pl, znaczne ochłodzenie ma utrzymać się jeszcze we czwartek, kiedy to możliwe staną się nawet intensywne opady śniegu lub śnieżyca. Tendencja ta zostanie jednak gwałtownie odwrócona, przez co już w piątek na południu kraju na termometrach pojawią się wartości oscylujące w granicach od 10 do 12 st. C. Od soboty ciepłe fale powietrza sięgną centralnej Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 13 st. C w centrum i aż 16 st. C na południu i południowym wschodzie. W pełni wiosennej aury doświadczymy dopiero w niedzielę, kiedy to na Podkarpaciu możliwe będzie nawet 17 st. C.

Pogoda na weekend. W Polsce utworzą się dwie strefy wpływów. Gdzie przewagę będzie mieć zima?

Zimowa aura nie podda się jednak tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Podczas gdy w weekend wartości na termometrach w centralnej, południowej i wschodniej Polsce będą rosnąć, północne i zachodnie regiony pozostaną pod wpływem chłodnego powietrza z północy. Różnica temperatury pomiędzy południem a północą może wynieść nawet 10 st. C.