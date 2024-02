"Genialny plan PiS". Przepychanki przed Sejmem. "Kompletny moralny upadek" [KOMENTARZE]

W środę (7 lutego) rano przed Sejmem doszło do przepychanek pomiędzy politykami PiS, a Strażą Marszałkowską. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w asyście grupy posłów z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego próbowali siłą wejść na teren parlamentu.

Awantura przed Sejmem. "Nie ulegniemy tym Hunom" [KOMENTARZE]

- Jestem posłem. To jest moja legitymacja. Mam przy sobie też wyrok Sądu Najwyższego, który stwierdza, że decyzja marszałka Sejmu w moim kierunku jest nieważna - mówił Wąsik w trakcie awantury. Finalnie byłym posłom nie udało się wejść do budynku. Całe zajście wywołało jednak lawinę komentarzy. Swoją opinię wyrazili nie tylko politycy związani ze Zjednoczoną Prawicą, ale także przedstawiciele obozu władzy oraz dziennikarze.

"Smutny obraz polskiej demokracji. Na polecenie marszałka Hołowni dwóm posłom na Sejm RP uniemożliwia się wejście do Sejmu" - stwierdził w mediach społecznościowych doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej Poboży.

"Sytuacja w Sejmie rodem z Białorusi. Straż Marszałkowska nie wpuszcza posłów do Sejmu. Czego boi się marszałek Hołownia?" - pytała na platformie X posłanka PiS Joanna Borowiak, która do swojego wpisu dołączyła krótkie nagranie sprzed siedziby parlamentu.

"Otwarty i przyjazny Sejm marszałka Hołowni" - ocenił z kolei poseł PiS Paweł Szrot.

"Doszło do sytuacji skandalicznej. Fizycznie zaatakowano posłów opozycji. Zamknięto drzwi wejściowe do Sejmu. Szarpano starsze osoby, które w czasach komunizmu działały w opozycji, były internowane. Nastały czasy realnego, liberalnego autorytaryzmu" - stwierdził poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki.

"Byli posłowie, skazani za przestępstwo uczestniczą w działaniach hybrydowych przeciwko polskiemu państwu. Taki byłby komentarz PiS, gdyby nie chodziło o ich kolegów" - napisał z kolei szef KPRM Jan Grabiec.

O sprawie wypowiedziała się także posłanka KO, Kamila Gasiuk-Pihowicz. "Prezes i posłowie PiS kompromitują przede wszystkim siebie. Siłowo wprowadzają do Sejmu przestępców. Nie ulegniemy tym Hunom. Kamiński i Wąsik swoje mandaty utracili bezpowrotnie" - napisała w mediach społecznościowych.

"PiSowcy chcą kontynuować system bezprawia awanturą i przemocą. Argumentów nie mają żadnych" - napisał europoseł KO Krzysztof Brejza. "Uśmiech wymalowany na zaczerwienionej twarzy, radość z łamania prawa i wdzierania się do Sejmu" - stwierdził polityk w innym wpisie.

"'Torturowani' i 'ledwo żywi' byli posłowie PiS nagle mają siłę, by przepychać się ze Strażą Marszałkowską?" - pytał na platformie X poseł KO Bogusław Wołoszański.

"Szarpanie i popychanie Straży Marszałkowskiej. Próby siłowego wtargnięcia do Sejmu osób skazanych na więzienie to kompletny moralny upadek PiS. Kolesiostwo ważniejsze od zasad i prawa. Niby nic nowego. Dziwi jednak, że nie wyciągają wniosków z porażek" - napisał wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

Komentarze po awanturze. "Hołownia miał politycznego nosa"

O sytuacji przed Sejmem wypowiedzieli się także przedstawiciele opinii publicznej oraz dziennikarze. "Trzeba marszałkowi Hołowni oddać, że miesiąc temu miał politycznego nosa przekładając posiedzenie Sejmu, które miało odbyć się w tym samym czasie co protest PiS. Wtedy szturm skazanych posłów miałby zupełnie inny wydźwięk niż ten dzisiejszy. PiS jest dziś słaby i po prostu ograny" - ocenił we wpisie na platformie X dziennikarz Radia Zet Maciej Bąk.

"To funkcjonariuszki Straży Marszałkowskiej bronią wejścia do Sejmu przed dwoma politykami PiS, którzy nie chcą okazać przepustek i chcą się wepchnąć do Sejmu. Bardzo dobre posunięcie Kancelarii Sejmu" - oceniła z kolei publicystka Dominika Wielowieyska.

"Kamiński i Wąsik nie są posłami. Ich mandaty wygasły mocą prawa z chwilą prawomocnego wyroku skazującego. Postanowienia Marszałka Sejmu pozostają w mocy. Mogą wejść do Sejmu jedynie na zasadach określonych przez Marszałka, jak każdy obywatel. Na salę posiedzeń wstępu nie mają" - podkreślił karnista prof. Mikołaj Małecki.

"W realiach politycznych, w których rządowi coraz bardziej zaczyna ciążyć temat CPK, gdzie łatwo wykazać, że odpartyjnianie spółek i urzędów nie jest tym, co zapowiadano, PiS uderza w nutę 'JAZDA, KAMIŃSKI I WĄSIK DO SEJMU, HURRA!'. Genialny plan" - stwierdził ironicznie dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik.