Sąd zdecydował: Oprogramowanie Pegasus jest w Polsce nielegalne. CBA złamało prawo

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu opublikował uzasadnienie wyroku z maja 2023 roku (ostatnia aktualizacja dokumentu została dokonana 7 lutego). Dotyczył on legalności korzystania z narzędzi do inwigilacji, których używało Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). Dowody pozyskane z użyciem szpiegowskiego oprogramowania, zostały pozyskane w sposób nielegalny. W przeciwnym wypadku nie byłoby konieczności ukrywania dokumentów - ocenił sąd. Oznacza to, że takie informacje nie mogą zostać wykorzystane w procesie karnym, a CBA jednoznacznie złamało prawo.

Sąd zdecydował ws. Pegasusa

Wrocławski sąd prowadził sprawę rzekomego ujawnienia informacji niejawnych przez byłą funkcjonariuszkę ABW. Śledztwo w tej sprawie prowadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zgodnie z wyrokiem sądu funkcjonariusze dostali zgodę na kontrolę operacyjną, jednak, jak wskazała "Gazeta Wyborcza", nie jest jasne, czy sędziowie zdawali sobie sprawę z rodzaju wykorzystywanego oprogramowania.

Sąd pierwszej instancji nie zajął się tym, z jakiego źródła pochodzą przedstawione w procesie informacje. Dopiero w drugiej instancji Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał, że należy zbadać działanie funkcjonariuszy pod kątem zgodności z prawem. Jak podkreśliła "Wyborcza", sąd nie miał pewności, czy faktycznie CBA użyło Pegasusa. Wywnioskował to jednak między innymi z faktu, że zarówno Facebook, jak i serwis mailowy Proton Mail, nie udostępniają takich danych w podobnych sprawach. Co więcej, uzyskane przez CBA informacje pochodziły z okresu wcześniejszego niż dzień, w którym sąd zgodził się na kontrolę operacyjną.

Wyrok sądu: Pegasus jest w Polsce nielegalny. Służby złamały prawo

W związku z tym, że CBA nie przekazało sądowi pełnej dokumentacji, zaczęto wątpić w legalność działań funkcjonariuszy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przyjął więc, że dowody zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem. Z racji, że obowiązujące w Polsce przepisy nie pozwalają na instalację Pegasusa, zdaniem sądu CBA złamało prawo. "Oprogramowanie typu spyware daje pełen dostęp do urządzenia mobilnego, pozwala tym samym na uzyskiwanie i utrwalanie danych z niego. Tyle tylko, że do jego instalacji dochodzi w drodze ominięcia i przełamania zabezpieczeń - włamania na telefon - i to w sposób naruszający jego strukturę. Tymczasem obwiązujące przepisy dotyczące kontroli operacyjnej, w tym omawiany art. 17 ustawy o CBA, nie zezwalają na tego rodzaju działania, nie przewidują takiej możliwości" - napisał sąd w uzasadnieniu wyroku.

Dowody, które pochodzą z podsłuchów nie mogą zostać wykorzystane

Co więcej, sąd uznał również, że takie oprogramowanie "nie gwarantuje bezpieczeństwa i poufności danych". Stwierdzono także, iż stosowanie Pegasusa to ogromna ingerencja w konstytucyjne prawa, która prowadzona jest bez żadnych konkretnych zasad. "Jest to jednak tak daleko idąca ingerencja w prywatność, że niepodobna uznać, by mogła odbywać się w sposób praktycznie nieograniczony, bez jasnych zasad i reguł, bez właściwej kontroli sądowej, a do tego prowadziłoby bezkrytyczne zaakceptowanie okoliczności, w jakich prowadzona była kontrola operacyjna w tej sprawie" - czytamy w orzeczeniu.

Sąd stwierdził również, że nie można uznać dowodów, które pochodzą z podsłuchów. Oznacza to, że należy odrzucić również wyjaśnienia oskarżonych, które padły już po ujawnieniu materiałów. "Nie może ulegać wątpliwości, że mogło to wpłynąć na treść ich wypowiedzi procesowych. Zadawane oskarżonym pytania odnosiły się do konkretnych komunikatów. Treść ich wypowiedzi była determinowana tym, co im ujawniono" - uzasadnił wrocławski sąd.