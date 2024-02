Kolejny wypadek na Śnieżce. Czeszka ześlizgnęła się "rynną śmierci"

- Mimo wszystkich ostrzeżeń turyści po raz kolejny wyszli w góry nieodpowiednio wyposażeni. W dodatku grupa wybrała trasę, która zimą jest zamknięta - relacjonował w rozmowie z portalem Noviny.cz Marek Fryš, rzecznik prasowy czeskiej grupy ratunkowej. Ratownik przekazał, że grupa sześciu czeskich turystów we wtorek (6 lutego) zdecydowała się zejść ze szczytu Śnieżki tzw. trasą jubileuszową. - W bardzo odsłoniętym i oblodzonym miejscu nie mogli kontynuować wędrówki. Kiedy jedna z uczestniczek wyprawy ześliznęła się ze ścieżki w dolinę w Kotle Łomniczki, wezwano ratowników - poinformował.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksander Kwaśniewski: Przywódcy europejscy powinni ustalić plan działań na wypadek wygranej Trumpa

Wypadek na Śnieżce. "Jeśli turysta spadnie z tej drogi, ma zaledwie kilka sekund na reakcję"

Na miejsce wysłano służby czeskie i polskie: ratowników górskich, załogi naziemne, czeski śmigłowiec ratunkowy oraz GOPR Karkonosze. Z powodu utrudnionych warunków, m.in silnego wiatru w górach, śmigłowiec musiał zawrócić. Pięć osób udało się bezpiecznie przetransportować do Domu Śląskiego. Turystka, która wpadła do doliny, nie odniosła żadnych obrażeń i z inną grupą turystów kontynuowała podróż do polskiego Karpacza. Jak podkreślił rzecznik prasowy czeskiej grupy ratunkowej, do zdarzenia doszło w tym samym miejscu, w którym we wtorek 30 stycznia tragicznie zginęło dwóch Polaków.

Kocioł Łomniczki to jeden z kotłów polodowcowych. Ze szczytu Śnieżki prowadzi do niego czerwony szlak, który zimą jest zamykany ze względu na oblodzenie i zagrożenie lawinowe. Miejsce ze względu na wiele śmiertelnych wypadków nazywa się "rynną śmierci".

"Jeśli turysta spadnie z zasypanej śniegiem i oblodzonej Drogi Jubileuszowej, ma zaledwie kilka sekund na zareagowanie. (...) Nie ma możliwości złapania się lub innego sposobu na zatrzymanie. Osoba może ześlizgnąć się po zboczu góry na odległość około 200-300 metrów, docierając do obszaru, gdzie zaczyna się kosodrzewina" - pisze Dziennik.pl. Jak zaznacza gazeta, "znalezienie osoby, która wpadnie w śnieg pod lodem, jest bardzo trudne".

Tragiczny wypadek na Śnieżce. Nie żyje dwóch mężczyzn

30 stycznia ok. godz. 14 na szczycie Śnieżki dwie osoby zsunęły się tzw. rynną śmierci. Internet obiegło nagranie, na którym przypadkowy obserwator zarejestrował moment, w którym doszło do tragedii. - Te osoby spadły ze szczytu Śnieżki aż do dna Kotła Łomniczki. Zsunęły się po lodowym zboczu ok. 900 metrów. (...) Zlecieli prawie kilometr lodowym zboczem i w trakcie tego lotu stracili w zasadzie cały sprzęt, który mieli ze sobą. Pogubili wyposażenie, pospadały z nich plecaki. Wszystko rozleciało się po całym zboczu i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co tak naprawdę mieli przy sobie - mówił w rozmowie z Gazeta.pl Adam Tkocz, naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR. Jak przekazywali ratownicy, choć początkowo informowano o tym, że ze zbocza miała zsunąć się również trzecia osoba, nie udało się jej odnaleźć.