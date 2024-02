Minęło zaledwie kilka dni, od kiedy Konferencja Episkopatu Polski obwieściła, że stosowanie tabletek "dzień po" - której dostępność przywraca właśnie rząd Donalda Tuska - jest "niemoralne, gdyż zawiera w sobie akceptację zniszczenia życia konkretnej osoby". Swój sprzeciw wobec antykoncepcji awaryjnej wyraziło również Katolickie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, twierdząc dość pokrętnie, że skłoni ona mężczyzn do nieodpowiedzialnych albo nawet agresywnych zachowań, a więc "powszechna dostępność pigułek może nasilić przemoc wobec kobiet".

REKLAMA

Obecne głosy oburzenia są niemal identyczne do tych, które słyszeliśmy w 2015 roku, kiedy rząd PO-PSL rzutem na taśmę wprowadzał antykoncepcję awaryjną bez recepty. Niemal dokładnie osiem lat temu rozmawiałam z dr. Grzegorzem Południewskim, ginekologiem i położnikiem, który obalał liczne mity, np. o tym, że "środki wczesnoporonne to jest po prostu ekspresowa aborcja" (Jarosław Gowin), że są "groźne dla kobiet" (Tomasz Terlikowski) czy że powodują "masowe ubezpładnianie" (Kaja Godek).

Repertuar środowisk katolickich i prawicowych rozwinął się o tyle, że obecnie walkę toczą już nie tylko z antykoncepcją awaryjną, ale również z aborcją i edukacją seksualną. Cały arsenał argumentów przedstawiono podczas konferencji "W trosce o ochronę zdrowia prokreacyjnego kobiet", którą Katolicka Agencja Informacyjna organizowała z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Jedni fachowym językiem, inni grami na emocjach maskowali swoje manipulacje i zwykłe kłamstwa. Ale po kolei.

Pierwsza w kolejce była Ewa Ślizień-Kuczapska, ginekolożka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Mówiła o "budowaniu świadomości przeciw dziecku", o czym świadczy anglojęzyczna nazwa tabletki "dzień po" - anti-baby pill, oraz o "stukrotnym obniżeniem wieku inicjacji seksualnej" od czasu przemian społeczno-gospodarczych lat 90.

Zobacz wideo Pierwsze decyzje aborcyjne nowego rządu. Na początek pigułka "dzień po". Tusk: Mam dobrą wiadomość

Lekarka przekonywała, że tabletka - w Polsce i dużej części Europy jest to preparat ellaOne - jest niebezpieczna, "wpływa bardzo niekorzystnie na dopiero kształtującą się płodność", "może być nawet przyczyną niepłodności".

- Nie tylko działają, hamując owulację, ale w niektórych sytuacjach mogą wpływać na zaburzania zagnieżdżania wczesnego etapu życia zarodka, czyli człowieka. Czyli działają przeciwzagnieżdżeniowo, przeciwzarodkowo, czyli wprost przeciw życiu - wykładała.

O aborcji mówiła z kolei, że jest "zjawiskiem bardzo szkodliwym, zarówno w doraźnym aspekcie, jak i przyszłych mechanizmach, łącznie z masą danych, które mówią o zwiększeniu ryzyka chorób nowotworowych, zwłaszcza raka piersi, raka szyjki macicy, i niepłodności".

Zatrzymajmy się tutaj. Aborcja nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka piersi i nie zwiększa ryzyka raka szyjki macicy. W ubiegłym roku pojawiły się potężne badania - ponad miliona mieszkanek Tajwanu w wieku 20-45 lat, które obserwowano przez 10 lat, by sprawdzić potencjalny wpływ aborcji na nowotwory piersi, szyjki macicy, macicy i jajników. "Ogólne wyniki wskazują na brak istotnego wpływu aborcji na częstość występowania raka piersi lub szyjki macicy oraz mniejsze ryzyko zachorowania na raka macicy i jajnika" - czytamy. To żadna nowość, stanowisko w tej sprawie już lata temu wydało m.in. WHO.

A co z tą płodnością? Znowu pudło. Aborcja na płodność nie wpływa. Jedyne ryzyko, wyłącznie w przypadku aborcji chirurgicznej, może stanowić zranienie czy podrażnienie tkanki, która rozwinęłoby się w infekcję, a ta musiałaby przenieść się na jajniki i jajowody, by wywołać zapalenie narządów miednicy mniejszej. Jednym z powikłań PID jest właśnie niepłodność. Ale aborcja to tylko jedna z wielu przyczyn, które mogą wywołać zapalenie. Jest ich znacznie więcej - od chorób przenoszonych drogą płciową po niewłaściwą higienę. W tej samej kategorii należy wymienić zespół Ashermana, czyli tworzenie się w macicy zrostów po nadmiernym wyłyżeczkowaniu macicy. Schorzenie może wystąpić też po cesarskim cięciu i w wyniku chorób.

Lek dopuszczony do dystrybucji, ale "wycofany"

Ślizień-Kuczapska mówiła również o tym, że "uliprystal był stosowany do leczenia mięśniaków w dużo większej dawce i został wycofany m.in. z powodu bardzo poważnego zagrożenia wątroby, w tym możliwości nawet konieczności przeszczepu wątroby".

Octan uliprystalu to substancja czynna w preparacie ellaOne, w dawce 30 mg. W leczenia mięsaków używa się innego leku - Esmya. Na stronie Europejskiej Agencji Medycznej można sprawdzić każdy lek, przy tym widnieje zielone oznaczenie z informacją, że jest dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej.

Faktem jest, że w 2020 roku EMA zarekomendowała ograniczenie użycia leku w związku z poważnymi przypadkami uszkodzenia wątroby. Użycie Esmya zostało ograniczone do pacjentek przed menopauzą, u których z jakiegoś powodu nie można mięsaków usunąć chirurgicznie. Organizacja uznaje bowiem, że w pewnych przypadkach korzyści przewyższają ryzyko. Zalecenia dla pacjentek pozostają takie same - badania wątroby przed, w trakcie i po kuracji.

"Octan uliprystalu jest też dopuszczony do obrotu jako lek jednodawkowy do stosowania w antykoncepcji awaryjnej (ellaOne i inne nazwy handlowe). Nie zgłoszono żadnych obaw dotyczących uszkodzenia wątroby w zastosowaniu jednodawkowej antykoncepcji awaryjnej i niniejsze zalecenie jej nie dotyczy" - czytamy dalej. Różnica leży w dawce. EllaOne to jednorazowe podanie 30 mg octanu uliprystalu, a w przypadku włókniaków to co najmniej 13-tygodniowa terapia 5 mg dziennie, czyli co najmniej 455 mg.

Jak to jest z tymi zakażaniami?

Podczas konferencji głos zabierał również ginekolog-położnik Radosław Maksym. Lekarz mówił o "promowaniu ryzykownych zachowań seksualnych wśród nastolatków i młodych dorosłych" oraz "epidemii chorób przenoszonych drogą płciową, a choroby te dotyczą głównie nastolatków i młodych dorosłych". Jako przykład podał 3,5-krotny wzrost liczby zakażeń wirusem HIV.

Maksym przekonywał, że winę za ten skok zakażeń ponosi "permisywny" model edukacji seksualnej i przytaczał dosyć mętne statystyki ze Stanów Zjednoczonych. Ale wystarczy spojrzeć w dane i posłuchać ekspertów. W ostatnich latach widać poważny wzrost liczby zakażeń HIV, kiły czy rzeżączki. Ale nie dlatego, że młodzież zachęcona przez nauczycieli rzuciła się w szał ryzykownych zachowań seksualnych. Wyjaśnienie jest dużo prostsze - jak widać na wykresach, przed skokiem zakażeń, widać ich wyraźny spadek, który przypada na lata 2020-2021, czyli pandemię. Osoby, które z powodu lockdownu, zamknięcia punktów testowania czy przeciążenia systemu ochrony zdrowia, nie badały się w latach 2020-2021, zdiagnozowały się w kolejnych latach. Mamy więc nie tyle wzrost, co nałożenie się przypadków.

Katolicka psycholożka przekonuje, że syndrom poaborcyjny istnieje

Maria Ryś, psycholożka, profesorka UKSW zaczęła od sprzeciwu przeciwko określeniu "bezpieczna aborcja". - Tak, jakbyśmy mówili "bezpieczna wojna", dwa sprzeczne terminy - stwierdziła.

- Przez wiele lat próbowałam pomóc kobietom po aborcji. To jest tak poważne i tak trudne zaburzenie… I dlatego przez lata próbowałam zbierać różne badania naukowe. Jaki jest rozmiar tego zjawiska. I najkrócej rzecz ujmując: rozróżniamy dwa rodzaje zaburzeń: PAD i PAS. PAD to jest Post Abortion Distress, rozpacz i PAS jest to Post Abortion Syndrome - mówiła i dodała, że "nie widziała większego cierpienia niż cierpienie kobiet, które kiedyś w życiu dokonały aborcji".

- Świat oczekiwałby na rzetelne badania, ile naprawdę kobiet cierpi - ubolewała prof. Ryś.

Sęk w tym, że takie badania istnieją. Na ich podstawie nauka uznaje, że coś takiego jak syndrom poaborcyjny nie istnieje. Przykładem niech będzie stosunkowo niedawne badanie: "Emocje i poczucie słuszności swojej decyzji po pięciu latach po aborcji: badanie trudności w podejmowaniu decyzji i piętna aborcji", które opublikowano w 2020 roku na łamach uznanego i recenzowanego naukowo magazynu "Social Science & Medicine".

Badacze Uniwersytetu Kalifornijskiego i Uniwersytetu Columbia zbadali grupę 667 Amerykanek, które przerwały ciążę w latach 2008-2010 w 30 różnych placówkach medycznych. "Nie znaleźliśmy żadnych dowodów na pojawianie się negatywnych emocji lub żalu z powodu decyzji o aborcji. Zarówno pozytywne jak i negatywne emocje słabną w ciągu pierwszych dwóch lat, a następnie stabilizują się. Przekonanie o trafności decyzji pozostaje wysoka i stała (97,5 proc. na początku badania, 99 proc. po pięciu latach). Pięć lat po aborcji najczęściej odczuwaną emocją wśród wszystkich kobiet była ulga" - czytamy w abstrakcie.

"Wyniki te stanowią uzupełnienie dowodów naukowych na to, że emocje wokół aborcji są powiązane z kontekstem osobistym i społecznym i wynikają z samej procedury aborcyjnej. Wyniki podają w wątpliwość uzasadnienia restrykcji w dostępie do aborcji, które opierają się na twierdzeniach o krzywdzie emocjonalnej" - to z kolei fragment wniosków.

Badanie na 30 osobach, z którego wycofała się autorka

Ale prof. Ryś nie jest jakąś przypadkową psycholożką. To polska prekursorka mówienia o rzekomych psychicznych skutkach aborcji. Jak pisał Bartosz Kocejko na łamach OKO.press, w artykule "Natura nie wybacza nigdy" Ryś powołała się na Anne C. Speckhard, która o emocjach po aborcji rozmawiała z 30 kobietami, które "miały silnie stresujące doświadczenia związane z aborcją". Tworzenie na tej podstawie wniosku, że wszystkie, czy nawet jakaś znacząca część terminacji ciąży kończy się "syndromem poaborcyjnym" to nie tyle manipulacja, co po prostu kłamstwo. Ale to właśnie te dane, kolportowane przez psycholożkę, rozeszły się w polskim środowisku przeciwników aborcji.

W jednej z dostępnych w sieci publikacji prof. Ryś przyznaje, że "pojawiają się artykuły publikujące badania potwierdzające brak jakichkolwiek skutków ubocznych aborcji", ale wskazuje na ich liczne "problemy metodologiczne". Jednocześnie wymienia precyzyjne wyliczenia na podstawie badań Anne C. Speckhard, z których wynika np., że 31 proc. kobiet 5-10 lat po aborcji "podejmowało próby samobójcze". Ale przy tak skromnej próbie te 31 proc. to zaledwie 9 osób, co nawet przy uczciwym doborze uczesniczek trudno byłoby traktować poważnie.

Co ciekawe, Speckhard od czasu publikacji badań zmieniła obszar zainteresowań co najmniej dwukrotnie. W 2018 roku Kocejko pisał, że kobieta zajmuje się telepatią i jasnowidzeniem, dziś z jej strony wynika, że interesuje się głównie terroryzmem. Na jej stronie można znaleźć też informację, że:

Choć część kobiet wykazuje negatywne reakcje psychologiczne na aborcje, ważne, by stwierdzić, że wiele kobiet zdaje się dobrze sobie radzić z aborcją, a niektóre nawet twierdzą, że to doświadczenie rozwijające, które skonfrontowało je z wcześniejszymi nieodpowiedzialnymi zachowaniami, kwestią potencjalnej płodności, macierzyństwa itd. Błędem jest generalizowanie na podstawie małej próby i twierdzenie, że wszystkie kobiety cierpią w wyniku aborcji, ponieważ istniejące badania po prostu tego nie potwierdzają

Czy Polacy popierają prawo do aborcji? Socjolog twierdzi, że nie

Na deser zostawiłam kreatywną socjologię, którą uprawiał na konferencji Antoni Szymański, były poseł i senator, najpierw ZChN, później PiS. Członek Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Szymański twierdził, że w przestrzeni publicznej przeważają głosy zwolenników aborcji, tymczasem - jak przekonywał - Polacy są jej generalnie przeciwni. Na dowód podał badanie CBOS z ubiegłego roku. Czy manipulował przy tym podanymi danymi? Oczywiście! Były parlamentarzysta podał wyniki odpowiedzi na trzy z siedmiu pytań - o dopuszczalność aborcji, gdy kobieta jest w ciężkiej sytuacji materialnej, gdy jest w trudnej sytuacji osobistej i gdy po prostu nie chce mieć dziecka. Większość pytanych opowiedziała się raczej i zdecydowanie nie.

Raczej i zdecydowanie tak (i to z ogromną przewagą nad odpowiedziami przeciwnymi) Polacy odpowiadali na pierwsze cztery pytania - o dopuszczalność przerywania ciąży, gdy zagrożone jest życie matki, zagrożone jest zdrowie matki, ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa oraz gdy wiadomo, że dziecko urodzi się chore.

Badanie ws. aborcji CBOS

- To, co jest w przestrzeni publicznej, jest zupełnie czym innym niż to, co mówi kompetentna placówka zajmująca się m.in. takimi badaniami - oburzał się Szymański. Ale to właśnie to, co padało podczas tej konferencji, zupełnie rozjeżdża się z rzeczywistością.