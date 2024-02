Synoptycy zapowiadają "niezwykłe szaleństwo" w pogodzie. Efekt fenowy podzieli kraj

Pogoda w lutym nie będzie stabilna i według portalu dobrapogoda24 po śnieżycach i ulewach nadejdzie fala wiosennego ciepła. Temperatura w wielu regionach sięgnie kilkunastu stopni Celsjusza, a wiatr fenowy przyniesie przejaśnienia i rozpogodzenia szczególnie na południu Polski. Synoptycy wskazali, że "niezwykłe szaleństwo w pogodzie" nastąpi między pierwszą i drugą dekadą lutego.

Pogoda. Polska zostanie podzielona pomiędzy zimę i wiosnę

Wiele wskazuje, że efekt fenowy podzieli Polskę pod względem temperatury 9 lutego. Synoptycy poinformowali, że w południowych regionach wyniesie ona co najmniej 10-14 stopni, natomiast na północy i północnym wschodzie termometry wskażą około 0 stopni. Wraz z zimnem pojawi się zanikająca śnieżyca. Dzień później ciepła masa powietrza obejmie całą Polskę, a najbardziej będzie to odczuwalne w zachodnich, południowych i centralnych dzielnicach, gdzie słupki wskażą co najmniej 12-16 stopni. Temperatura w Polsce będzie wyższa w tych dniach od średniej wieloletniej dla tej pory roku.

Pogoda długoterminowa. IMGW prognozuje ochłodzenie, po którym nadejdzie wiosna

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował anomalię średniej temperatury powietrza pod kątem lat 1991-2020. Z danych wynika, że ciepło przekraczające normę wieloletnią potrwa do 18 lutego. Synoptycy z IMGW wskazali, że od 8. do 10. tygodnia roku (19 lutego-10 marca) nastąpią chłodne dni względem ubiegłych lat.

IMGW poinformował, że między 19 a 25 lutym średnia temperatura maksymalna spadnie o około 2 stopnie. Natomiast od 26 lutego może zacząć pojawiać się lekkie ocieplenie, którego szczyt będzie odczuwalny szczególnie w połowie marca. Synoptycy z portalu fanipogody.pl zaznaczyli, że warunki pogodowe w najbliższych tygodniach okażą się dynamiczne, za sprawą oddziaływania aktywnej cyrkulacji zachodniej. Eksperci zalecili, aby śledzić prognozę pogody na bieżąco, aby nie przegapić ewentualnych zmian.