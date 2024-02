"Uwaga! Dziś i jutro (06/07.02) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - informuje w alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak podaje RCB, ostrzeżenia dotyczące silnego wiatru skierowano do mieszkańców powiatów województwa pomorskiego: lęborskiego, puckiego, słupskiego, wejherowskiego oraz miasta Słupsk.

Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wichurami dla całego kraju i drugiego stopnia dla części województwa pomorskiego. "Porywy na dużym obszarze kraju do 75-80 km/h a na Pobrzeżu Koszalińskim do 90 km/h" - informuje IMGW. Alerty obowiązują od wtorkowego popołudnia do środy.

Silny wiatr. IMGW i RCB ostrzegają

Jak wyjaśnia na swojej stronie IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia".

"Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" - wyjaśnia Instytut.