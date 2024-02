Minęło osiem lat od zabójstwa lektorki języka włoskiego, którego 3 lutego 2016 roku dokonał 27-letni wówczas Kajetan Poznański. Prokurator Magdalena Kołodziej z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która była głównym referentem tego postępowania, przyznała w rozmowie z Gazeta.pl, że było to najbardziej niestandardowe postępowanie, jakie prowadziła. - Nietypowa była motywacja oskarżonego, wybór ofiary, sposób dokonania zbrodni, czyli zabójstwo w miejscu zamieszkania ofiary, następnie oddzielenie głowy od ciała i przewiezienie zwłok taksówkami do jego własnego lokum - wyliczała. Prokurator Jakub Romelczyk (do niedawna szef Prokuratury Regionalnej w Warszawie), który współprowadził śledztwo z prok. Kołodziej przyznał, że losowy wybór ofiary jest nietypowy dla spraw o zabójstwo. - Motyw tej zbrodni w najmniejszym stopniu nie polegał na jakichkolwiek relacjach pomiędzy ofiarą, a sprawcą. Nie znali się, została wybrana na portalu internetowym dla korepetytorów. Jedyne kryterium doboru to był fakt, że była płci żeńskiej i nie chciał widzieć jej zdjęcia. Szukał lektora języka włoskiego - przypomniał prok. Romelczyk.

Prokuratorzy w rozmowie z Gazeta.pl opisali, jak przebiegało śledztwo, od momentu ujawnienia zwłok, przez międzynarodowy pościg za sprawcą i ostateczne ujęcie go na Malcie. Magdalena Kołodziej i Jakub Romelczyk szczegółowo relacjonują przesłuchanie sprawcy, a właściwie jego monolog, podczas którego tłumaczył, jak zabicie i zjedzenie człowieka miało go uczynić wolnym. Opisują także dlaczego śledztwo było trudniejsze od innych i jak to możliwe, że w tej sprawie powstały trzy różne opinie psychiatryczne dotyczące jego poczytalności.

W ponadgodzinnej rozmowie prokuratorzy skomentowali także wyrok, który uprawomocnił się latem 2023 roku i Kajetan Poznański został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. - Zależało nam na wyroku, który zapewni bezpieczeństwo społeczeństwu. Podczas przesłuchania podejrzany powiedział, że zabiłby ponownie. Absolutnie wierzyłem w jego słowa - powiedział prok. Romelczyk.

