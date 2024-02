Jak poinformował Onet, Rada Ministrów opublikowała nowe cykliczne rozporządzenie dotyczące poborów do wojska. Według dokumentu limit wezwań do aktywnej rezerwy wzrośnie aż dwukrotnie - z 10 tysięcy do 20 tysięcy. O 6 tysięcy ma wzrosnąć także limit wezwań do służby dobrowolnej. Z kolei do służby zawodowej i do wojsk terytorialnych ma zostać powołanych kolejno o 4 tysiące i 3 tysiące żołnierzy więcej. Do zmian w liczebności armii odniósł się podczas wtorkowej (6 lutego) konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Kołodziejczak: Kaczyński gardził Lepperem, gardzi Wałęsą i mną

Kosiniak-Kamysz komentuje zwiększenie limitu w polskiej armii

- My nie graniczymy z bezpiecznym terytorium. Jesteśmy najbardziej narażeni razem z krajami bałtyckimi na to, co się dzieje w Ukrainie. Będziemy zwiększać liczebność polskiej armii, ale i jej zdolności operacyjne - mówił wicepremier.

- Zwiększone nabory, określone limity są też przygotowaniem i jasnym sygnałem. Polska musi być przygotowana na najtrudniejszy wariant, jaki może nas spotkać w naszych czasach. Wydawałoby się, że będziemy żyć w okresie wiecznego pokoju. Wielu ekspertów nie wierzyło nawet na dzień przed inwazją Rosji w Ukrainie, że do niej dojdzie. Nie powinniśmy pominąć tej lekcji - mówił Kosiniak-Kamysz.

- Teraz pracujemy nad modernizacją, transformacją polskiej armii, liczebnością, ale przede wszystkim nad zdolnościami operacyjnymi. To, co niezwykle ważne to wsparcie sojusznicze w Europie i NATO oraz rzecz kluczowa - odbudowa wspólnoty narodowej - podkreślił szef MON i dodał, że "nie ma takiej armii, która bez wspólnoty narodowej jest w stanie obronić swoją ojczyznę".

Szef MON o konflikcie z Rosją: Musimy być przygotowani na każdy scenariusz

Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany także o to, czy przygotowujemy się do wojny z Rosją. Na pytanie dziennikarzy odpowiedział, że "musimy być gotowi na każdy scenariusz". - Od momentu, kiedy pełnoskalowa wojna trwa za naszą granicą, musimy być przygotowani na każdy scenariusz. Stąd zabiegi również naszych poprzedników, dotyczące wzmacniania obronności Polski i kontynuacja, wzmocnienie tego procesu przez nasz rząd, to jest sprawa kluczowa - mówił wicepremier.

- Dlatego tak często mówię o wyjęciu poza spór polityczny spraw bezpieczeństwa i wspierania Ukrainy jako jednego z elementów dbania o nasze bezpieczeństwo. To nie jest tylko pomoc dla Ukrainy, to nie jest pomoc dla tych, którzy tam walczą (...) To jest tak naprawdę inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Im więcej zainwestujemy tam, tym mniej skutków, często negatywnych będziemy ponosić w państwach NATO. To jest nie tylko decyzja Polski, to powinna być decyzja całego Sojuszu Północnoatlantyckiego i całej Unii Europejskiej - przekonywał Kosiniak-Kamysz.