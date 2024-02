Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji mieli we wtorek (6 lutego) zatrzymać Jacka B., pseudonim "Lelek". Próba aresztowania została podjęta na polecenie wrocławskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Mężczyzna miał zostać zatrzymany w sprawie śledztwa dotyczącego zbrodni popełnianych na pograniczu na Dolnym Śląsku w latach 90. i 00.

"Lelek" nie żyje. Zginął podczas próby zatrzymania przez CBŚP

W chwili gdy policjanci z grupy realizacyjnej próbowali dostać się do mieszkania we Wschowie (woj. lubuskie), w którym przebywał 56-latek, zza drzwi usłyszeli strzał. Wewnątrz znaleziono postrzelonego mężczyznę oraz broń palną.

Jak wynika z komunikatu CBŚP, pomimo podjętej reanimacji, życia 56-latka nie udało się uratować. - Potwierdzam, że doszło na naszym terenie do skutecznej próby samobójczej - powiedziała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji we Wschowie nadkom. Maja Piwowarska. Okoliczności tego zdarzenia będzie wyjaśniać prokuratura oraz policyjny wydział kontroli i Biuro Spraw Wewnętrznych.

Po latach służby wróciły do zbrodni z czasów wojen gangów na pograniczu

Wrocławski wydział Prokuratury Krajowej i CBŚP po latach ponownie podjęły śledztwo w sprawie wojen gangów w latach 90. Wiele zbrodni, do których doszło w tamtych czasach, nadal pozostaje niewyjaśnionych. Latem 2023 roku w okolicach miejscowości Jędrzychowice odkopano zwłoki zakutego w kajdanki mężczyzny. W związku ze sprawą zarzuty zabójstwa usłyszeli znani przed laty gangsterzy "Azja" i "Jakubek".

Zatrzymany "Azja" to brat znanego w gangsterskim półświatku "Carringtona" Obaj bracia przewodzili gangowi przemytników papierosów i spirytusów. W prowadzeniu interesów rywalizowali z gangiem prowadzonym przez Jacka B. Do tej pory "Lelek" odbył już 15-letni wyrok więzienia za " kierowanie zbrojną grupą przestępczą i zlecenie zabójstwa". Służby podejrzewały go także o członkostwo w grupie, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT.