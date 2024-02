- Nie mogę mówić o samych faktach, żeby to opowiedzieć. Powiem, im bardziej pani prokurator będzie chciała dowiedzieć się: dlaczego. A nie tylko: jak - powiedział Kajetan Poznański do przesłuchującej go prokurator Magdaleny Kołodziej. Był 27 lutego 2016 roku, dochodziła godzina 10.30. Czerwona lampka kamery nagrywającej przesłuchanie na trzecim piętrze Prokuratury Okręgowej w Warszawie mrugała później przez kolejne dwie i pół godziny. Dwoje prokuratorów, pełnomocnik rodziny pokrzywdzonej, asystent i uzbrojeni funkcjonariusze policji byli świadkami prawdopodobnie najbardziej bezdusznego i wstrząsającego monologu, jaki przyszło im w życiu usłyszeć.

REKLAMA

Wstrząśnięci byli wszyscy, także rzecznik prokuratury Przemysław Nowak, który na specjalnej konferencji prasowej obszernie cytował to, jak Kajetan Poznański uzasadniał bestialski mord.

Po ośmiu latach od tego zdarzenia decydujemy się pokazać krótki fragment 2,5-godzinnego przesłuchania, które wtedy nagrano. Kwestia poczytalności sprawcy od początku budziła duże emocje nie tylko wśród opinii publicznej, ale także u prokuratorów zaangażowanych w śledztwo. Nagranie, które dziś Gazeta.pl ujawnia, dopełnia tę dyskusję. Dodatkowo popkultura czy fani bądź autorzy podcastów często "romantyzują" sprawców głośnych zbrodni przypisując im przymioty intelektualne czy psychiczne wynoszące ich jakoby ponad normy i prawa "zwykłych ludzi". Tymczasem tam, gdzie jest prawdziwa ofiara i prawdziwe, straszne cierpienie, nie ma miejsca na "zbrodnię doskonałą" czy "geniusza zbrodni". Poniższy fragment przesłuchania Poznańskiego dobitnie to pokazuje.

Zobacz wideo Przesłuchanie Kajetana Poznańskiego (18+)

"Wiedziałam, że przesłuchanie będzie trudne"

- Widziałam, że mam przed sobą osobę inteligentną, dążącą do perfekcjonizmu. Wiedziałam, że przesłuchanie będzie trudne. Zaczął bardzo aktorsko, poprosił o chwilę ciszy, trwała kilka minut - tak prokurator Kołodziej zapamiętała moment tuż przed tym, gdy Kajetan Poznański opisał szczegółowo swoją życiową filozofię i wieloletnie fiksacje, które pchnęły go do zbrodni. Przemawiał bez obrońcy. Odrzucił jednego z najlepszych warszawskich adwokatów, którego opłaciła mu rodzina.

Przesłuchanie było rejestrowane, by nikt później nie zarzucił śledczym, że nie poinformowali podejrzanego o jego prawach albo go straszyli. Chcieli udokumentować, że Poznański miał pełną swobodę wypowiedzi. Jego matka była wówczas prokuratorem delegowanym do nieistniejącej dziś Prokuratury Generalnej, najwyższej jednostki prokuratury. - Wprost na nas nie wpływała, ale czuliśmy presję związaną z tą okolicznością. To było bardzo niekomfortowe - mówił w ekskluzywnej rozmowie z Gazeta.pl prokurator Jakub Romelczyk, do niedawna szef Prokuratury Regionalnej w Warszawie, który na początkowym etapie współprowadził śledztwo z prok. Kołodziej.

Prokuratorzy, którzy ścigali Kajetana pierwszy raz zdecydowali się na obszerną, autoryzowaną rozmowę z dziennikarzami o tym śledztwie.

Zobacz wideo Ekskluzywna rozmowa z prokuratorami, którzy ścigali Kajetana Poznańskiego

Śledczy przedstawili wówczas Poznańskiemu dwa zarzuty - zabójstwa Katarzyny oraz zaatakowania na pokładzie samolotu funkcjonariusza policji, konwojującego go z Malty do Polski. Mężczyzna się przyznał.

- Zawsze miałem problemy z równowagą. Balansowałem w taki sposób, że nie miałem żadnych problemów sądowych, żadnej sprawy w aktach. Udawało mi się to utrzymywać, ale było we mnie dużo lęku, niekontrolowanych emocji; z jednej strony potrzeby wyżycia się, z drugiej - samokontroli. Dwa zupełnie przeciwstawne bieguny. Chciałem się pozbyć wszystkich ludzkich słabości. Czułem, że one mnie upokarzają - wyjaśniał Poznański. Upokarzał go głównie "sentymentalizm wobec kobiet" i "zbyt małe wymagania wobec samego siebie". - Chodziło mi o to, żebym miał większe ambicje niż moje możliwości sportowe, fizyczne i intelektualne. Lubiłem się dobrze skatować w sporcie, to mnie oczyszczało. Bez tego tracę logikę, zdolność rozumowania - kontynuował wywód.

Wszystko przez kobiety

- Byłem zawieszony pomiędzy wygórowanymi wymaganiami własnej natury, a jakąś potrzebą wyluzowania się. Czułem się jak w klatce, miotało mną. Wreszcie parę lat temu poczułem się zupełnie zagubiony. Stwierdziłem, że jest tylko jedna droga do tego, by sprostać wymaganiom i przerwać to rozdwojenie, tę schizofrenię. Zacząłem po kolei odrzucać od siebie swoje słabości - opisywał Poznański. Realizował - jak sam określił - absurdalne wyzwania fizyczne. - Głodówka, sport, dłuższe wyprawy do lasu. Wszystko po to, żeby wyrzec się tych słabości - dodał. Pracował w bibliotece, czasem dorabiał na budowie, hartował się zimnymi prysznicami by "utrzymać głowę w ryzach".

Poznański wyznał śledczym, że jego głównym życiowym problemem były kontakty z kobietami. Próbował z tego nawet żartować.

- Miałem problemy z kobietami. Który mężczyzna ich nie ma? - mówił, uśmiechając się do śledczych, szukając potwierdzenia swojej tezy.

- Kobiety to jest taki element cywilizacji, przez który wdarło się wiele słabości - zwrócił się do prok. Magdaleny Kołodziej. Jednak z materiałów, które prokuratura i sąd uzyskały w kolejnych latach jasno wynikało, że Kajetan Poznański uważał kobiety za gorsze od mężczyzn, a już na pewno od niego samego. Swoją dziewczynę z czasów studiów porzucił, tłumacząc jej, że kontakty go już nie interesują, bo on chce mieć władzę nad sobą i "nie dać się unieść słabości". Męczyło go, że bywał o nią zazdrosny, wdał się nawet w bójkę z jej współlokatorem. "Nigdy nie okazywał mi czułości, nie mówił, że kocha" - zeznała. Po obronie pracy magisterskiej odsunął się też od przyjaciół. "Zdziczał" - mówili. Później było już tylko gorzej.

"Muszę kogoś zabić"

Poznański czuł narastającą frustrację. Działania, które miały uczynić go wyzwolonym człowiekiem, tylko nasilały jego natrętne myśli i potęgowały dziwaczne pragnienia. Słabością, której nie mógł znieść, były więzy rodzinne. Matka była cenionym prokuratorem. Od najmłodszych lat Kajetanowi towarzyszyło pragnienie, by "wszyscy dali mu spokój". Twierdził nawet, że gdyby ten spokój miał, to "nie musiałby nikogo zabijać".

- Czułem agresję wobec ojca. Dostałem od niego parę razy porządnie pasem za młodu. Pewnej nocy przypomniałem sobie uczucia, które to we mnie wywołało, tę nienawiść wobec własnego ojca. Poczułem się wyzwolony. Pojechałem do domu i zlałem go pasem tak, jak on mnie kiedyś. Nie żałuję tego. Teraz przynajmniej byliśmy równiejsi - opowiadał podczas przesłuchania.

Zdarzenie miało miejsce jesienią 2015 roku. Poznański wrócił wtedy do Warszawy i zgłosił się do szpitala. Konsultujący go psychiatra usłyszał, że czuje się, jakby oddzieliła mu się dusza od ciała. Zlecono mu badania, na które nigdy nie przyszedł.

Zobacz wideo Matka sprawcy była prokuratorem wyższego szczebla. Czy wpływała na śledztwo?

W pewnym momencie Poznańskiemu zaczęli przeszkadzać ludzie w ogóle. - Chciałem się od ludzi bardziej odseparować. Chciałem, żeby choć przez chwilę było normalnie. Przerwać ten dyskomfort psychiczny - mówił. Był przekonany, że wszyscy wokół oceniają go i komentują. Mówił, że jego ciemniejszy kolor skóry i bardzo szczupła sylwetka zwracały uwagę obcych. Twierdził, że słyszał, jak wołają za nim "pedał". Nie lubił rozmawiać, stresowały go zwykłe rozmowy z kolegami w pracy, w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Wola. Choć był animatorem kultury i prowadził zajęcia w różnych placówkach, wciąż analizował czy "nie wyszedł na głupka". Drażniło go także współdzielenie przestrzeni z mężczyznami, z którymi wynajmował wspólnie mieszkanie na warszawskim Żoliborzu. Narzucał im swoje reguły. Chciał nawet, żeby buty odkładali według jego poleceń. Czuł spokój tylko wtedy, gdy wyjeżdżał z kraju, gdy podróżował z dala od cywilizacji. Latem 2015 roku odbył samotną podróż po Grecji. Po wakacjach miał wyjechać na stypendium naukowe do Szwajcarii, ale zrezygnował. Zatrudnił się w bibliotece.

- Miałem problem z tym, że jest obecny drugi człowiek, zagrażający mojemu terytorium. To narastało. Doprowadziło do myśli, że muszę kogoś zabić. Nie było odwrotu. To był kolejny etap wewnętrznej ewolucji - wyznał podczas przesłuchania. Mówił o tym chłodno, bez najmniejszych emocji. Przed zabójstwem rozważał, by kupić bilet lotniczy w jedną stronę i nigdy nie wrócić. Odciąć się od tego, co go hamowało. Słyszał jednak w głowie "drugi głos", który mówił, że "najpierw powinieneś to zrobić, bo uciekasz przed samym sobą. Schowasz się na końcu świata i może będziesz czuł się dobrze, ale nie do końca, bo nie zrobiłeś tego, co zrobić należało".

- Musiałem znaleźć pierwszą ofiarę. Chciałem znaleźć kogoś, na kim będzie można zobaczyć, jak to się robi - oświadczył. "To", czyli zabójstwo. Chciał zobaczyć jak to jest mieć nad kimś taką władzę, żeby odebrać mu życie. Zabawić się przez chwilę w Boga, w którego zresztą nie wierzył.

Pierwszą ofiarą miał być jego współlokator, ale chłopak wyprowadził się w styczniu 2016 roku. Drugi współlokator był, według przyszłego zabójcy, zbyt dobrze zbudowany i "nie był dobrym celem na pierwszy raz". - Zabić współlokatora w mieszkaniu to dosyć wygodne rozwiązanie. Podobnie jak zabić kogoś u niego w mieszkaniu - przekonywał.

Ciężko o zbrodnię doskonałą

Poznański chętnie wtajemniczał prokuratorów w swój absurdalny plan. Wyjaśniał, że nie chciał szukać ofiary na ulicy. Szukał bezpiecznego rozwiązania, które da mu pełną anonimowość i zabezpieczy przed ryzykiem wpadki. - W dzisiejszych czasach ciężko o zbrodnię doskonałą. Mogę sobie tylko wyobrazić, ile jest kamer w tym mieście - mówił z cynicznym uśmieszkiem. - Szukałem miejsca, gdzie nie ma monitoringu, gdzie nie ma ludzi, którzy patrzą. Żeby zminimalizować możliwość popełnienia błędu - wyjaśniał. W ciągu dwóch miesięcy do zbrodni "konieczność narastała, stała się naprawdę nagląca". Kupił drugi telefon i trzy karty sim, z których dzwonił do osób publikujących w Internecie ogłoszenia o mieszkaniu do wynajęcia, kontaktował się także z lektorami językowymi. - Wiedziałem, że nie będę na tym polu głupi, bo to jest coś, czym się sam zajmuję - dodał. Obawiał się zostać krytycznie oceniony nawet przez osobę, którą zamierzał zabić. Chciał robić wrażenie.

- To była loteria, pootwierałem sobie parę furtek i któraś musiała zadziałać. No i zadziałała ta - stwierdził. Wybrał Katarzynę, lektorkę języka włoskiego, udzielającego korepetycji w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Pasowała mu, bo nie umieściła swojego zdjęcia. - Nie chodziło o to, żeby to miało jakikolwiek podtekst seksualny. Nie chciałem poznać swojej ofiary wcześniej. Nie zobaczyć jej. Żeby nie wywołało to jakichś emocji - tłumaczył. Emocji bał się przecież najbardziej.

30-latka proponowała, że za dodatkową opłatą mogą spotkać się pod jego adresem, ale oszczędny Kajetan wybrał opcję tańszą - u niej. Umówili się na 3 lutego 2016 r. na godzinę 11. Adres podała mu wcześniej, by sprawdził możliwość dojazdu. Kajetan pojechał tam wieczorem, dzień przed zbrodnią. Chciał zobaczyć, jak wygląda miejsce, w którym dokona się jego "wielka przemiana". Dziesięciopiętrowy, żółty blok, jeden z wielu wieżowców w okolicy, jakiś market, dużo zieleni, z dala od monitoringu. W środku dnia miał tam nie zwrócić niczyjej uwagi.

Wieżowiec przy Skierniewickiej 13, w którym mieszkała Kasia FOT. KAMIL SIAŁKOWSKI

W dniu zabójstwa stawił się rano w pracy. - To była dobra praca dla mnie, ale nie pozwalała mi zapomnieć o tym, co z tyłu głowy. A właściwie nie z tyłu… - przerwał na moment. - Wyszedłem z pracy o dziesiątej, tłumacząc, że mam jakieś obowiązki na zewnątrz, nie było problemu. Po drodze poszedłem do pralni, bo chciałem wyglądać schludnie i wzbudzać zaufanie. A z drugiej strony miałem myśl, żeby się przebrać potem. Jakaś drobna zmiana w ubiorze po wszystkim - podkreślał.

Katarzyna była przekonana, że jej nowy uczeń nazywa się Antoni Słomiński. Była z nim umówiona tuż przed wylotem do Bolonii, gdzie 3 lutego wieczorem miał ją z lotniska odebrać ukochany Manuel.

Od upragnionego spotkania z chłopakiem dzieliła ją tylko ta jedna lekcja.

Poznański pojawił się punktualnie, przywitali się. - Spytała, czego się napiję, to powiedziałem, że herbaty. Usiedliśmy w pokoju przy stole, naprzeciwko siebie, były tam rozłożone materiały. Napięcie narastało, woda się zagotowała. Czekałem na dogodną chwilę. Poszedłem za nią do kuchni, ale miałem na sobie jeszcze płaszcz, chciałem go odwiesić. Ta chwila się znalazła, bo zaproponowała, że ona odwiesi. Wtedy ją ugodziłem - tak opisał moment zabójstwa. Mówił, że celował w tętnicę na szyi, bo tak podpowiadała mu wyobraźnia. Ofiarę zaszedł od tyłu, nie dając najmniejszych szans na reakcję. Podkreślał, że nie planował używać broni palnej, bo dopiero "poderżnięcie komuś gardła to jest coś odpowiednio bezpośredniego, by poczuć, że się to zrobiło".

Człowiek jak świnia

Przekonywał, że jego celem nie było zadanie cierpienia. - Robiłem to, co musiałem zrobić. Nie miałem doświadczenia. Wcześniej ubiłem kurę. To było troszkę coś innego - dodał, by po chwili wygłosić kontrowersyjny wykład, którego treść w opinii publicznej wzbudzała, i do dziś budzi przerażenie.

- Człowiek zasługuje być potraktowany tak samo jak świnia, którą zarzyna na obiad. Jestem przekonany co do tej racji. Ludzkie życie, jeśli się nie wierzy w Boga, nie jest więcej warte od komara. Wylewamy łzy nad człowiekiem. Czemu? Ewolucja obdarzyła nas rozumem, ale jaka jest substancjonalna różnica między panią, a świnią, którą ubijamy, żeby zjeść? - zwrócił się do prokurator Kołodziej. - Musiałem się pozbyć tej iluzji, którą się otaczamy. Chciałem zjeść ją, nie całą, ale kawałek, jak kawałek cielęciny - mówił. Planował zjeść nerkę lub wątrobę, bo - jak określił - "to są zdrowe podroby, silne". W domu miał przygotowaną maszynkę do mięsa. Resztę ciała chciał w kawałkach wywieźć do Kampinosu i spalić. Na miejsce zbrodni przyniósł ze sobą paralizator, noże oraz piłę do cięcia metalu i dużą sportową torbę. Kajetan Poznański powiedział śledczym, że planował przekroić ofiarę na pół. Zamierzał to zrobić w wannie. Ale w mieszkaniu Katarzyny był prysznic, "oczywiście zatkany".

Jego misternie utkany plan zaczął się sypać. Wiedział, że ofiara była tego dnia umówiona, miała wyjść z domu tuż po zajęciach. Bał się, że wkrótce ktoś zacznie jej szukać. - W tej całej gmatwaninie myśli stwierdziłem, że ją wyniosę. Obciąłem jej głowę ze względów praktycznych - zauważył. Poznański dodał, że "nie wziął pod uwagę, ile krwi wyleje się z ciała. Nieudolnie posprzątał miejsce zbrodni ręcznikami i wstawił pranie. Mieszkanie Katarzyny zostawił otwarte. Zjechał windą na parter i o godz. 12.40 zamówił taksówkę, którą dojechał na Bielany, podając fałszywe nazwisko. Wyjął torby i stanął na skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej i Makuszyńskiego.

Skrzyżowanie ulic Nałkowskiej i Makuszyńskiego na Bielanach GOOGLE STREET VIEW

Stał w biały dzień ze zwłokami w bagażu co najmniej kilkadziesiąt minut - wynika to z ustaleń śledztwa, a także z dokumentacji korporacji taksówkarskiej i nagrań rozmów z dyspozytorem, które na potrzeby postępowania zabezpieczyła prokuratura. W końcu zamówił kolejną taksówkę i pojechał na ul. Potocką, gdzie mieszkał. Popełnił błąd - przedstawił się prawdziwym nazwiskiem.

- W tym momencie już się naprawdę posypało. Taksówkarz był ciekawski, coś zaczęło krwawić z torby, gdy ją wyciągałem z bagażnika - wyjaśniał zabójca. Kierowca pomagał Poznańskiemu z torbami. Pytał "co to takie ciepłe?", przyglądał się też rękawiczkom ochronnym, które Kajetan wciąż miał na dłoniach. Zabójca z uśmiechem oznajmił, że wiezie dzika, ale czuł, że taksówkarz "wie, co jest grane". Naprawdę wystraszył się dopiero, gdy na klatce schodowej swojego bloku spotkał sąsiadkę. Złościła się, bo z toreb kapało na schody.

- Dostałem się do mieszkania z torbami z ofiarą i myśl była taka, że w każdym momencie może nadjechać policja. A więc ucieczka. Liczyłem, że się uda jeszcze spalić to wszystko, ale się nie udało - skwitował. Pożar, który próbował wywołać, okazał się gęstą chmurą dymu, którą szybko zauważyli mieszkańcy budynku. Wezwana na miejsce straż pożarna dogaszając ogień ujawniła w wynajmowanym przez Kajetana pokoju rozczłonkowane zwłoki kobiety. Lokatora już nie było.

Warszawa. Po pożarze mieszkania na Żoliborzu znaleziono zwłoki kobiety bez głowy fot. Dariusz Borowicz/ Agencja Wyborcza.pl

Wyścig z czasem

Dwie i pół godziny od momentu odnalezienia zwłok na Żoliborzu, do mieszkania Katarzyny wrócił jej współlokator. Zaniepokoiły go otwarte drzwi i ślady krwi na podłodze w korytarzu oraz na ścianach. Kasi nie było, została natomiast jej spakowana torba podróżna. Ta, którą miała zabrać na wyjazd do Włoch. - Mężczyzna skontaktował się z rodziną pokrzywdzonej, bo z nią nie mógł nawiązać kontaktu. Oni poprosili, żeby powiadomił policję. Funkcjonariusze szybko połączyli te dwa sygnały i okazało się, że ofiara to jest właśnie ta osoba, której zwłoki ujawniono na Żoliborzu - powiedziała mi prok. Kołodziej. Policyjni technicy zabezpieczali wszystkie przedmioty, na których sprawca mógł zostawić ślady. Zabezpieczono nawet próbki zapachowe do badań osmologicznych, pobrano je z taksówki, którą jechał i krzesła, na którym siedział w mieszkaniu Katarzyny.

- Na początku niewiele wiedzieliśmy. To był wyścig z czasem. Mieliśmy osobę, którą typowaliśmy jako sprawcę i jednocześnie mieliśmy dość mało danych o motywacji, przebiegu zdarzenia. Zakładaliśmy, że się ukrywa przed organami ścigania, być może nawet ucieka. A z drugiej strony nie było bardzo mocnego materiału dowodowego na to, że to właśnie on zabił. Musieliśmy ukierunkować czynności na to, by ująć sprawcę i ustalić przebieg zdarzenia. Trzeba było bardzo szybko gromadzić materiał dowodowy - powiedział Gazeta.pl prok. Romelczyk.

Zobacz wideo "Wiedzieliśmy bardzo mało". Prokurator o początku pogoni za Kajetanem Poznańskim

Zgubiła go próżność i literatura

Kajetan Poznański początkowo niechętnie wyjaśniał, jak wyglądała jego ucieczka. - Później już nikogo nie skrzywdziłem, więc nie wiem czy muszę o tym opowiadać. Jeśli tylko dla państwa ciekawości, to dla mnie słaby argument - stwierdził, gdy prokurator Magdalena Kołodziej zaczęła mu zadawać kolejne pytania. W końcu jednak skorzystał z uwagi kilku osób, którą miał tylko dla siebie. Opisał ucieczkę z Żoliborza przez niemal całą Europę. Choć działał w stresie, był bardzo dobrze zorganizowany, płynnie poruszał się komunikacją publiczną, początkowo pozostawiając policję w tyle.

Z Żoliborza do centrum Warszawy uciekł metrem. Ze stacji poszedł do banku, w którym dzień wcześniej zamówił kredyt gotówkowy na 25 tysięcy złotych. Zachowywał się spokojnie, posługiwał dokumentami na prawdziwe dane.

Kajetana P. nagrały kamery monitoringu w banku w centrum Warszawy MATERIAŁY POLICJI

Wypłacił część pieniędzy i poszedł spacerem na dworzec Warszawa Centralna, skąd pociągiem dojechał do Poznania. Była godzina 18.30. W przydworcowej galerii handlowej zrobił zakupy. Nie podejrzewał, że to właśnie wizyta w sklepie okaże się dla śledczych bezcennym źródłem informacji o dalszych poczynaniach sprawcy. Zabójcy, który za kilka dni był już poszukiwany w całej Europie, z tzw. czerwoną notą Interpolu, zarezerwowaną dla najbardziej niebezpiecznych przestępców.

Poznański kupił w Poznaniu damską kurtkę zimową, okulary korekcyjne, tablet i prowiant: mleko, banany, gruszkę, nutellę, kiełbasę z piersi kurczaka, bułki i gumy do żucia. Żeby to ustalić policjanci obejrzeli nagrania z dziesiątek kamer, które mogły go "widzieć" tamtego dnia. - Pracownicy sklepów też go zapamiętali. Jedna z kasjerek skojarzyła go, bo wykłócał się o źle wydaną resztę. Chodziło o jeden grosz - mówił mi jeden z policjantów, którzy poszukiwali Kajetana.

Zabójca zdążył opuścić Polskę zanim na dobre rozpoczęły poszukiwania. Jeszcze tego samego dnia z Poznania pojechał pociągiem do Frankfurtu nad Odrą, dalej do Berlina, następnie do Monachium, Neapolu, a stamtąd promem na Sycylię i kolejnym promem na Maltę. W drodze przez Europę w hotelach i środkach transportu posługiwał się własnym dowodem osobistym. Dopiero w hostelu na Malcie sędziwej właścicielce przedstawił się jako Charlie, turysta z Niemiec. Była nim oczarowana.

Kajetan Poznański był poszukiwany czerwoną notą Interpolu Kajetan Poznański był poszukiwany czerwoną notą Interpolu

- Mieliśmy numery IMEI tabletu, który kupił. Dzięki wnioskom o pomoc prawną za granicą można było go pilnować, sprawdzać, gdzie się loguje, jakie strony internetowe ogląda. Dystans pomiędzy policjantami, a sprawcą się skracał - mówił w rozmowie z Gazeta.pl prok. Jakub Romelczyk. Kajetan twierdził, że tablet był mu potrzebny do czytania książek. Ale w aktach są dowody, że sprawdzał również co media piszą na jego temat. - Zobaczyłem swoje zdjęcie i się wycofałem - stwierdził podczas przesłuchania.

Zabójstwo, w które nie chce się wierzyć

Poszukiwania Poznańskiego zlecono "łowcom głów" - funkcjonariuszom z zespołu poszukiwań celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, gdzie mężczyzna był zameldowany. Szukali go także "łowcy cieni" z Centralnego Biura Śledczego Policji. Został zatrzymany 17 lutego w stolicy Malty. Funkcjonariusze z Valetty wiedzieli, że na wyspie ukrywa się groźny zabójca i byli tym faktem mocno zaskoczeni. Szef wydziału kryminalnego maltańskiej policji udzielił mi w 2016 roku krótkiego wywiadu, w którym określił przypadek Kajetana jako "wyjątkowy". - U nas w ciągu roku są trzy, może cztery zabójstwa. Na Malcie zabijają się tylko kryminaliści wyrównujący rachunki. Ale żeby mężczyzna zabił kobietę i odciął jej głowę? Takie rzeczy się tu nie dzieją - mówił. Kajetan Poznański został ujęty na przystanku autobusowym. Nie stawiał oporu, zachowywał się spokojnie, nie okazywał żadnych emocji. - Funkcjonariusze opowiadali, że tuż przed zatrzymaniem sądzili, że sprawca im się wymknął, że stracili z nim kontakt. W pewnym momencie otworzyły się drzwi od autobusu i wysiadł z niego Kajetan P. Powiadomili funkcjonariuszy maltańskich, zatrzymali go - wspominała prok. Magdalena Kołodziej.

Kajetan P. gazeta.tv

Dodała, że początkowo Kajetan został aresztowany nie za zabójstwo, tylko za posiadanie noża, czego bezwzględnie zabrania maltańskie prawo.

Zobacz wideo Kajetana Poznańskiego zatrzymano za posiadanie noża, a nie za zabójstwo. Prokurator ujawnia, co działo się na Malcie

- Nasz europejski nakaz aresztowania i przyjęta kwalifikacja prawna wzbudziła w maltańskim sądzie ogromne zainteresowanie. W dniu zatrzymania Kajetana musieliśmy przesyłać dodatkowe informacje do sędziego na Malcie, bo nie dowierzał. Chciał więcej szczegółów, żeby miał obraz z kim ma odczynienia. Nie mogli w to zabójstwo chyba uwierzyć - dodała prok. Kołodziej.

Okazało się, że maltańscy policjanci jeszcze przed zatrzymaniem mieli kontakt z Poznańskim. Przyszedł na komisariat i zgłosił, że zgubił paszport. Potrzebował dokumentu, żeby wyjechać do Afryki. W tym celu odwiedzał także konsulat tunezyjski. - Chciałem znaleźć miejsce, w którym odnajdę spokój - tłumaczył.

Podczas przesłuchania, jedynego, podczas którego Poznański zdecydował się opowiedzieć swoją historię, pełnomocnik rodziny ofiary pytał, czy zabójstwo przyniosło mu oczekiwaną ulgę lub satysfakcję. - Udało mi się wykonać jakiś krok naprzód. To było coś, co musiało się wydarzyć. Podchodziłem do tego rozumowo, na chłodno. Ulga? Satysfakcja? Każde z tych pojęć nie trafia, może były we mnie jakieś cząsteczki z nich i może jeszcze paru innych uczuć - odpowiedział.

Osobowość mordercy

Prokurator Jakub Romelczyk przyznał w rozmowie z Gazeta.pl, że pierwszy raz spotkał się z taką motywacją sprawcy. - W większości zabójstw, z którymi mamy do czynienia, sprawca swoja ofiarę zna albo chce ją zabić z powodu, który jest łatwy do wyobrażenia. Bardzo rzadko się zdarza, że sprawca nie zna swojej ofiary - podkreślał śledczy. Jednak ani prok. Romelczyk, ani prokurator Kołodziej nie odnieśli wrażenia, że Kajetan Poznański postradał zmysły. Byli zaskoczeni, gdy po trwającej osiem tygodni obserwacji, otrzymali opinię dwóch biegłych psychiatrów, które twierdziły, że zabójca Katarzyny jest chory na schizofrenię i w związku z tym nie można go postawić przed sądem.

- Ta pierwsza opinia stwierdzała jego całkowitą niepoczytalność, co bardzo mocno nie korespondowało z naszym doświadczeniem zawodowym, ani doświadczeniem związanym z podejrzanym. Zresztą z biegłymi psychiatrami nie zgodził się biegły psycholog, który zwrócił nam uwagę na jej mankamenty - powiedział prok. Romelczyk.

Zobacz wideo Psychiatra uznał Kajetana Poznańskiego za niepoczytalnego. Ale sprzeciwił się temu psycholog. Prokuratura ujawnia kulisy

Śledczy nie mogli powołać kolejnego zespołu biegłych tylko dlatego, że nie zgadzali się z twierdzeniami pierwszego zespołu. Ekspertki złożyły dodatkowe, ustne opinie, w których całkowicie podtrzymały swoje stanowisko. Jednak po ich wysłuchaniu prokuratura miała "jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi". Wtedy zdecydowano o powołaniu kolejnych specjalistów. Pytałam prokuratorów, dlaczego tak bardzo zależało im, by drążyć ten wątek. Dlaczego po prostu nie umorzyli postępowania, by sąd odesłał Kajetana z aresztu śledczego do psychiatryka. - Podczas przesłuchania powiedział, że zabiłby ponownie. Absolutnie wierzyłem w jego słowa. Walka była o to, by sprawiedliwy wyrok, w ten czy inny sposób wyizolował sprawcę od społeczeństwa - podkreślał prok. Romelczyk. Gdyby więc trafił do szpitala (nie do więzienia), a po jakimś czasie lekarze uznali go za zdrowego, skrajnie niebezpieczny przestępca wróciłby na wolność.

Zadanie drugiego zespołu ekspertów było utrudnione, bo nie mogli wziąć Kajetana na obserwację. Osiem tygodni to maksymalny czas, na jaki w toku śledztwa można kogoś "zamknąć" w szpitalu. Wydana przez nich opinia wskazywała jednak, że Kajetan Poznański był w momencie zabójstwa jedynie częściowo niepoczytalny, a to oznaczało, że może odpowiadać przed sądem. Psychiatrzy zdiagnozowali u niego nieprawidłową osobowość, która wpływa na reakcje i emocje zabójcy, ale w żadnym stopniu nie upośledza jego inteligencji. Wiedział, że zabijać nie wolno, ale nie mógł się powstrzymać, musiał ulec swoim fantazjom. Jego ideologia, będąca wytworem wadliwych przekonań, koncentrowała się wokół twierdzenia, że człowiek jest nikim.

Prof. Janusz Heitzman. To on wydał opinię uzupełniającą, która pozwoliła postawić Kajetana Poznańskiego przed sądem Prof. Janusz Heitzman. To on wydał opinię uzupełniającą, która pozwoliła postawić Kajetana Poznańskiego przed sądem / Fot. Hanna Dobrowolska

Trzeba zabić swój obiad

Kajetan budował obraz siebie jako lepszego, stojącego wyżej od społeczeństwa. Wierzył, że jest wielkim filozofem, chciał pisać i szerzyć swoje idee, ale żadna gazeta nie wydrukowała proponowanych przez niego materiałów, nawiązujących głównie do kanibalizmu. "Czy nie powinniśmy choć raz w życiu zabić swojego obiadu, aby być ze sobą w moralnej zgodzie?" - pytał w jednym z felietonów. Nie ukrywał też fascynacji filmowym Hannibalem Lecterem, seryjnym zabójcą, który zjadał swoje ofiary. W tekście, który marzył opublikować w tygodniku "Polityka", Lectera określił mianem "słynnego smakosza". Chciał się zbliżyć do fikcyjnego ideału. Tak jak on kochał sztukę i słuchał muzyki klasycznej, interesował się operą. Po zbrodni nazywany był przez media "Hannibalem z Żoliborza".

Wszędzie spotykało go odrzucenie. Nie rozumiał, dlaczego ktoś "taki jak on" nie jest doceniany, nie ma dobrej pracy, statusu. Na studiach wyróżniał się wiedzą i inteligencją, wykładowcy mu schlebiali, bo jego zainteresowania "kontrastowały z dużą powierzchownością studentów".

Zobacz wideo "Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że mamy do czynienia z osobą ponadprzeciętnie inteligentną"

Zaburzenia osobowości objawiały się u Kajetana także dziwacznym stylem wypowiedzi, dygresyjności, próbach wywierania wrażenia na otoczeniu, przy jednoczesnym unikaniu kontaktów społecznych. Biegli ocenili, że osoba chora na schizofrenię nie byłaby w stanie przygotować tak dokładnie, wieloetapowego planu zabójstwa i być konsekwentna w jego realizacji. Jego obsesyjny perfekcjonizm obligował go do realizacji planu, nawet pomimo pojawiających się zagrożeń i komplikacji.

Za zamkniętymi drzwiami

- To był pierwszy znany mi przypadek, gdzie były takie rozbieżności w opiniach - powiedział prok. Jakub Romelczyk. Proces ruszył w maju 2018 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie wybrał dla wyjątkowego zabójcy równie niestandardową salę. Wszystkie rozprawy odbywały się w specjalnym, ściśle strzeżonym budynku sądu, w którym zwykle odbywają się gangsterskie procesy. Chodziło o to, by zapewnić bezpieczeństwo oskarżonemu i uniknąć potencjalnego linczu. Zagwarantowano w ten sposób także spokój rodzinie zamordowanej Katarzyny i matce Kajetana. Kobieta uczestniczyła niemal w każdej rozprawie, a było ich ponad dwadzieścia. To dużo, jak na pozornie prostą sprawę, w której zabójca nie kwestionuje swojej winy, a lista obciążających go dowodów jest rekordowo długa.

Głównym tematem sądowej przepychanki była kwestia poczytalności oskarżonego. Biegli kilkukrotnie składali ustne opinie przed sądem, bo obrona i rodzina Kajetana chcieli, by sąd uznał pierwszą opinię biegłych za właściwą, a tym samym wysłał go na leczenie, nie do więzienia. W toku procesu do akt sprawy włączono kolejną - trzecią już - opinię biegłych psychiatrów, którzy badali poczytalność Kajetana do innej sprawy. Będąc w areszcie zaatakował psycholożkę, za co odpowiadał w innym procesie. Tam ustalono, że Poznański był w pełni poczytalny i wykluczono choroby psychiczne. Ta opinia nie była dla sądu wiążąca, ale znacznie oddalała od przyjęcia wiarygodności tej pierwszej. Wtedy na sali rozpoczął się teatr jednego aktora. Dotychczas wycofany i spokojny Poznański zaczął przekonywać sąd, że jest chory na schizofrenię i sam wyliczał dowody, które na to wskazują. Sugerował sądowi także, że powinien zostać skazany na maksymalnie 15 czy 25 lat pozbawienia wolności, bo "nie zadał cierpień pokrzywdzonej". Gdy to nie skutkowało, dosłownie odgrywał wariata, krzyczał, wył, mówił w różnych językach, by nagle przerwać, wziąć łyk wody i zwrócić się do protokolanta, czy wszystko zdążył zanotować.

Mógł zabić każdego z nas

26 stycznia 2021 roku, po niemal dwuletnim procesie, sędzia Danuta Kachnowicz była gotowa ogłosić wyrok. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej skazała Kajetana Poznańskiego na karę dożywotniego pozbawienia wolności i orzekła po 75 tysięcy zadośćuczynienia dla każdego z rodziców zamordowanej Katarzyny. Pochodząca z Radomia 30-latka była ich jedynym dzieckiem.

Sąd przyjął, że Poznański miał znacznie ograniczoną poczytalność w momencie zabójstwa, ale nie uznano tej okoliczności za łagodzącą, a tym samym mogącą znacznie obniżyć wymierzoną karę. Sędzia Kachnowicz podkreślała, że kara dożywotniego więzienia jest karą wyjątkową, zarezerwowaną dla sprawców najbardziej zdemoralizowanych i niepodatnych na resocjalizację.

- Oskarżony chciał zabić "kogoś". Nie miał wybranej wcześniej ofiary, mogła to być dowolna osoba. Właściwie każdy z nas, kto w danej chwili odpowiadałby jego "wymaganiom" - zauważyła sędzia Kachnowicz. Przewodnicząca składu orzekającego wzięła pod uwagę, że z opinii biegłych psychiatrów wynika, że Kajetan Poznański jest osobą niebezpieczną, stanowiącą zagrożenie dla innych. - Zadaniem wymierzonej kary, z uwagi na cechy osobowościowe sprawcy, a także jego postawę w toku postępowania, było odizolowanie go od społeczeństwa - dodała sędzia. Wówczas w Kodeksie karnym nie było możliwości orzekania bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności. A to oznacza, że po upływie 25 lat od zbrodni, czyli w 2041 roku, będzie mógł się ubiegać o warunkowe, przedterminowe zwolnienie. Będzie miał wtedy 52 lata.

Wyrok sądu okręgowego uprawomocnił się latem 2023 roku (obrona Poznańskiego zapowiada jeszcze złożenie kasacji). Prokurator Magdalena Kołodziej przyznała w rozmowie z Gazeta.pl, że to jedyne orzeczenie, które mogło zapaść. -Wyrok jest słuszny. Tym bardziej, że oskarżony nigdy nie wyraził skruchy. Nigdy nie powiedział, że żałuje. Cały czas mi się przypomina moment, gdy na koniec przesłuchania zapytałam go, czy żałuje tego, co zrobił. Spojrzał na mnie i powiedział "A jak pani myśli, pani prokurator? Nie, nie żałuję" - wspomina śledcza.

Więzienna rutyna

"Hannibal z Żoliborza" przebywa obecnie w jednoosobowej celi w zakładzie karnym w zachodniej Polsce. Został tam przeniesiony po tym, jak wyrok się uprawomocnił. W poprzednich aresztach miał opinię manipulanta, osoby bardzo egocentrycznej. Był wielokrotnie karany dyscyplinarnie za agresywne zachowania wobec funkcjonariuszy. Nie były to jednak żadne ataki, raczej próby podporządkowania sobie "klawiszy", którzy na spacerniak nie pozwalali mu np. zabrać książki. Ale więzienna rutyna jest bliska spełnieniu jego wyobrażeń o życiu, jakie zawsze chciał wieść. Z dala od społeczeństwa, wśród jasno określonych, rygorystycznych zasad. Ma czas na ćwiczenia, na lekturę, naukę języków obcych, na pisanie tekstów, których nikt nie wydrukuje. Był czas, że znalazł także przestrzeń na korespondencyjny romans z kobietą, która zakochała się w jego inteligencji i twórczości literackiej. Schlebiało mu to, odpisywał. W końcu ktoś wielbił go tak, jak miał to robić cały świat.

OSKARŻAM - cykl kryminalny Gazeta.pl Grafika: Marta Kondrusik