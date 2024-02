Nawet konserwatyści za aborcją? Polacy zgodni w kwestii przerywania ciąży [SONDAŻ]

"Kobieta powinna mieć możliwość przerwania ciąży z ważnych przyczyn osobistych bez konieczności ich podawania" - z tym stwierdzeniem zgadza się aż 57 proc. Polaków. Jak wynika z raportu "Z troską i empatią. Polki i Polacy o prawie do przerywania ciąży" przygotowanego przez organizację More in Common we współpracy z pracownią IPSOS, wbrew temu, co można zobaczyć w przestrzeni publicznej, w Polsce do kwestii aborcji podchodzi się z poczuciem troski i empatią.

Do kiedy aborcja powinna być legalna? Tylko 9 proc. obywateli Polski chce całkowitego zakazu

Jak czytamy w raporcie, 59 proc. kobiet i 54 proc. mężczyzn popiera możliwość samodzielnego decydowania o przerwaniu ciąży przez kobiety i zakłada, że powody ich decyzji byłyby uzasadnione. W zakresie tej grupy najwięcej zwolenników zyskała możliwość aborcji do 12 tygodnia (38 proc. ogółu społeczeństwa). Mniejsze poparcie obywatele wykazują w stosunku do opcji, która wydłuża termin na wykonanie zabiegu do 24 tygodnia. Za tym rozwiązaniem opowiada się niemal co piąty Polak lub Polka.

Polacy dalecy są również od stawiania konkretnych warunków, które kobieta musiałaby spełnić, aby otrzymać pozwolenie na aborcję. Tylko 35 proc. z nas oczekiwałoby konkretnych przesłanek do poddania się zabiegowi. Z kolei zaledwie 9 proc. społeczeństwa uważa, że aborcja powinna być całkowicie zakazana. Jednocześnie Polki i Polacy w zdecydowanej większości opowiadają się za depenalizacją przerywania ciąży.

Aż 90 proc. Polek i Polaków wybierze aborcję przy zagrożeniu zdrowia lub życia kobiety. Co z innymi czynnikami?

W dalszej części raportu przedstawiono szczegółowe dane dotyczące 35 proc. ogółu społeczeństwa, które opowiedziało się za aborcją z konkretnych powodów. W przypadku czynników, które klasyfikują kobietę do poddania się zabiegowi, największe poparcie zdobyła sytuacja, w której zagrożone jest jej życie lub zdrowie. Aż 90 proc. popiera bowiem aborcję, która zapewni bezpieczeństwo ciężarnej. Usunięcie ciąży powstałej w wyniku gwałtu lub kazirodztwa jest uznawane za zasadne przez 74 proc., a wada genetyczna lub upośledzenie płodu jest słuszną przesłanką do aborcji dla 63 proc. osób, które chciały umożliwiać ją tylko pod pewnymi warunkami. Daleko w tyle znalazło się usuwanie ciąży z przyczyn finansowych - takie rozwiązanie popiera już tylko 12 proc. badanych z tej grupy.

Co ciekawe w publikacji More in Common z 2023 roku zatytułowanej "Zmęczona wspólnota. Co łączy i dzieli polskie społeczeństwo" kwestia przerywania ciąży została umieszczona w rozdziale poświęconym temu, co łączy obywateli naszego kraju. Znalazła się ona obok takich zagadnień jak poczucie troski, sprawiedliwości czy wsparcie uchodźców. "Na szczególną uwagę zasługuje empatyczny język, jakim posługiwały się nasze respondentki i respondenci - jakże inny od tego, który często można usłyszeć z ust polityków" - czytamy w raporcie.