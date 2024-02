Wtorkowy poranek przywitał nas stosunkowo wysokimi wartościami na termometrach i dużą różnicą w temperaturze. Podczas gdy we Wrocławiu odnotowano aż 8,9 st. C temperatury minimalnej, najzimniejszy okazał się Elbląg z wynikiem -0,7 st. C. Choć Polska wyraźnie podzieliła się na zimny północny wschód i ciepły południowy zachód, wiele wskazuje na to, że w lutym zawita do niej wiosenna aura.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Do Polski nadciąga "podmuch wiosny"

Jak przewiduje portal fanipogody.pl, "podmuch wiosny" w prognozach numerycznych powinien pojawić się już na przełomie pierwszej i drugiej dekady lutego oraz po 10 dniu miesiąca. Na stopniowy wzrost wartości na termometrach wskazują również prognozy IMGW. Przewidują one, że w środę maksymalna temperatura powietrza wyniesie 8 st. C na południu i zachodzie kraju. W centrum dominować będzie wartość 7 st. C, na wschodzie urządzenia pomiarowe wskażą maksymalnie 6 st. C, a tytuł najzimniejszego obszaru przypadnie regionom północnym (raptem 3 st. C).

W czwartek nastąpić ma nagłe ochłodzenie odczuwalne w całym kraju. Doprowadzi ono do wyrównania się temperatury, przez co niemal w każdym regionie wyniesie ona 2 st. C. Wyjątek stanowić będą północno-wschodnie krańce Polski, gdzie termometry wskażą jedynie 0 lub nawet -2 st. C. Od piątku temperatura na powrót zacznie stopniowo wzrastać, a tendencja ta utrzyma się co najmniej do niedzieli. "Będą to najprawdopodobniej najcieplejsze dni od początku mijającego roku" - informuje serwis fanipogody.pl.

Kiedy zrobi się cieplej? Pierwsze oznaki wiosny w pogodzie. Na termometrach nawet 17 st. C

Najwyższej temperatury możemy spodziewać się na południu i w centrum kraju. Z termometrów odczytamy tam wartości oscylujące w przedziale od 2 do 12 st. C. Nieco zimniej będzie na zachodzie i wschodzie, gdzie prognozuje się od 3 do 10 st. C. Wysoki skok temperatury ominie natomiast mieszkańców terenów północnych, gdzie do końca tygodnia nie przekroczy ona 7 st. C.

Z kolei według strony fanipogody.pl, w okresie od 9 do 12 lutego temperatura na południu, wschodzie i w centrum sięgnie 14-15 st. C. Na południu wartość ta może potencjalnie wzrosnąć do nawet około 16-17 st. C. "Początek lutego jest bardzo ciepły i najbliższe dni aż do połowy lutego będą ciepłe, ale i mokre, a także wietrzne" - podsumowało IMGW.