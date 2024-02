Szpital w Świnoujściu chce przeprosin od internautów za negatywne komentarze. Wystosowano pisma

Sprawa nieprzychylnych komentarzy dotyczących Szpitala Miejskiego w Świnoujściu ma swój początek jeszcze w ubiegłym roku. Placówka skierowała do kilkunastu internautów wezwania do usunięcia z mediów społecznościowych nieprzychylnych komentarzy i wpisów, które miały godzić w dobre imię szpitala. Co więcej, internauci mieli także wystosować oficjalne przeprosiny.

Świnoujście. Szpital zażądał przeprosin od internautów

Pod koniec 2023 roku jeden z mieszkańców Świnoujścia opisał nieprawidłowe jego zdaniem zachowanie członków personelu miejskiego szpitala względem pacjenta. To wywołało lawinę komentarzy pochodzących od niezadowolonych pacjentów oraz ich bliskich. W sieci pojawiły się więc takie sformułowania jak "świnoujska umieralnia", "totalna znieczulica", a także zarzuty, że do szpitala "idzie się po śmierć". W sprawie zainterweniował oburzony komentarzami szpital. - Prawnicy wystosowali pisma wzywające 17 osób do przeprosin. Tam, gdzie wpisy były anonimowe lub pod pseudonimami, zwróciliśmy się z prośbą o ustalenie personaliów tych osób do policji - powiedziała w rozmowie z "Głosem Szczecińskim" Dorota Konkolewska, prezeska szpitala.

Konkolewska podkreśliła, że dwie osoby już przeprosiły. Jedna ze spraw toczy się z kolei przed Rzecznikiem Praw Pacjenta. - Niewykluczone, że pozostałe sprawy znajdą swój finał w sądzie. Każdy ma prawdo do krytyki, ale nazywanie szpitala umieralnią, a lekarzy mordercami, daleko poza nią wykracza. To zwykły hejt, na który nie ma mojej zgody - stwierdziła prezeska.

Szpital chce przeprosin od internautów. "To jest krzyk rozpaczy, to nie jest hejt"

Reakcja szpitala natychmiast spotkała się z odpowiedzią internautów, którzy są oburzeni postawą placówki. Część uznała takie działanie za naruszenie ich prawa do wyrażania publicznie swoich opinii. Inni stwierdzili, że to właśnie za pieniądze podatników szpital jest w stanie funkcjonować, a tymczasem zamiast poprawy warunków wysyła swoim pacjentom groźby.

- Największym zarzutem, który można znaleźć w moim komentarzu, jest to, że nie wiem, czy mój tata przeżyłby w innym szpitalu, gdyby był leczony w innym szpitalu, ale jestem pewna, że to, że trafił do świnoujskiego szpitala, przekreśliło jego jakiekolwiek szanse na wyjście z niego - powiedziała w programie "Uwaga" jedna z internautek. - Nie uważam, żeby był to hejt, nie uważam, żebym kogoś obraziła. Skorzystałam z wolności słowa, z mojego prawa do wypowiedzenia się na ten temat - zaznaczyła. - To jest krzyk rozpaczy, to nie jest hejt - podkreśliła inna z wypowiadających się w programie kobiet.

Co o sprawie świnoujskiego szpitala mówią prawnicy?

- Jeśli autorzy wypowiedzi nie podają fałszywych informacji jako faktów, to o naruszeniu dóbr osobistych raczej trudno mówić - podkreślił adwokat Przemysław Wierzbicki, wspólnik w kancelarii KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki cytowany przez "Rzeczpospolitą". Zaznaczył również, że w przypadku szpitala mamy do czynienia z instytucją publiczną, a więc obowiązują tu nieco inne standardy. - Jeśli politycy muszą mieć "grubą skórę", instytucje publiczne i ich pracownicy również powinni liczyć się z tym, że ich działania zostaną przez obywateli ocenione - wyjaśnił. - Jeśli internauci opisują konkretne sytuacje, które dotknęły ich lub ich bliskich, przedstawiają dokładny opis zdarzenia, to nie widzę żadnej podstawy do tego, by wzywać ich do przeprosin lub usuwania wpisów - powiedział z kolei dziennikowi adw. Krzysztof Witek z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.