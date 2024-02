Dość opowieści z mchu i paproci. 5 faktów o tabletce "dzień po"

1. Tabletka "dzień po" to nie pigułka poronna

Słynną tabletkę - konkretnie preparat EllaOne - już kiedyś dało się w Polsce kupić bez recepty. Trwało to dwa lata, zanim zadziałał w tej sprawie minister Konstanty Radziwiłł z PiS. Decyzja o likwidacji recept przypadła na końcówkę drugiej kadencji rządu PO-PSL. I co, naprawdę ktoś myśli, że dziewięć lat temu politycy PO i PSL radośnie pozwolili kobietom kupować sobie tabletki do aborcji?

To powyżej jest dla tych, których nie przekonują argumenty z biologii i medycyny. A dla pozostałych: jak tłumaczyła w TOK FM ginekolożka Gizela Jagielska, tabletka "dzień po" zapobiega owulacji albo zapłodnieniu. Nie powoduje poronienia, bo nie mamy do czynienia z zarodkiem. Tak bowiem działa antykoncepcja - również antykoncepcja awaryjna. Udawanie, że pigułka "dzień po" ma działanie poronne, może oczywiście być zwyczajnym retorycznym trikiem. Wyobraźmy sobie program telewizyjny, w studiu siedzą - dajmy na to - ksiądz i lewicowa posłanka. Ksiądz zaczyna bajać o tym, że będą w Polsce tabletki poronne bez recepty. I co? I zaczyna się nudna rozmowa o zarodkach, owulacjach, zapłodnieniach. A po chwili tłumaczenia, że pigułka "dzień po" to nie jest aborcja, posłanka wpada w pułapkę. Okazuje się, że aborcja w jej wypowiedziach zaczyna się jawić jako negatywnie nacechowany proceder. W końcu niby czemu sama tak gorąco przekonuje, że pigułka "po" do niej nie służy...? Debata publiczna cofa się o lata, nagle gdzieś znika świadomość, że przerwanie ciąży to bezpieczna procedura dostępna na życzenie w niemal całej Unii, że takiego prawa chce też większość ludzi w Polsce, że w naszym kraju jak najbardziej przerywa się ciąże tabletkami, w domu, bez pomocy państwa. Nie, nagle mamy dobrą antykoncepcję i złą aborcję. Sprytna strategia? No sprytna.

2. Nie, nikt nie będzie tego łykał jak cukierków

Historie o tym, że kobiety będą bezmyślnie kupować i pożerać tabletki "dzień po", nie zniknęły wraz z ministrem Radziwiłłem. Ostatnio o "nadużycia" martwił się np. dominikanin o. Paweł Gużyński w TOK FM. Konkretnie miał problem z tym, że kobiety będą mogły - bez kontroli farmaceuty! - kupić tabletkę "dzień po" za każdym razem, kiedy tego zapragną. "Politycy myślą, że można rozdawać [antykoncepcję] jak pastylki czy cukierki" - tak z kolei biła w tej sprawie na alarm antyaborcyjna działaczka w Radiu Maryja.

Jeśli przyjmie się tabletkę "po" w ciągu 24 godzin po stosunku, jest 98-99 proc. szans na to, że nie dojdzie do zapłodnienia. Najpóźniej można to zrobić w ciągu trzech (Escapelle) albo pięciu (EllaOne) dni po stosunku - z tym że skuteczność pigułki spada z upływem czasu. Jak w nazwie: to jest antykoncepcja awaryjna, a nie antykoncepcja do stosowania na co dzień. Zakładanie, że ktokolwiek będzie łykał co drugi dzień Escapelle zamiast używać prezerwatyw, plastrów czy spirali, to robienie z kobiet kompletnych idiotek, które nie rozumieją, jak działają lekarstwa. Może paracetamol też powinnyśmy dostawać na receptę, bo kto wie, a nuż zjemy od razu trzy listki naraz i trzeba będzie płukać żołądek.

Łykać tabletki "po" jak cukierki zresztą mogłyby tylko bogate idiotki. Sprawdzam rozpiętość cen: jedna tabletka EllaOne w aptekach kosztuje od 64 do 199 zł. Jedna tabletka Escapelle - od 35 do 199 zł. Za najniższą z tych kwot można przyjmować zwykłą antykoncepcję hormonalną przez cały miesiąc. Za najwyższą - kupić grubo ponad setkę prezerwatyw.

3. Tabletki "dzień po" bez recepty będzie można kupić od 15. roku życia. To bardzo logiczne, granicą jest wiek zgody

- To jest ta logika: tabletki antykoncepcyjne tak, napoje energetyczne nie - ironizował niedawno Robert Mazurek w rozmowie z ministrem Dariuszem Wieczorkiem. To nawiązanie do zakazu sprzedaży energetyków nieletnim, który obowiązuje od początku tego roku. Podobne przemyślenia miał Stanisław Picur, słynny ksiądz z TikToka. Obu panom chodzi o to, że antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty od 15. roku życia (tak jak przed rokiem 2017). Natomiast napoje energetyczne od niedawna można kupić dopiero po osiemnastce. Faktycznie brzmi to dziwnie? Tak samo dziwnie jak to, że 15-latka nie może zamówić piwa w knajpie, ale może uprawiać seks z mężczyzną dwa czy trzy razy starszym od siebie.

W Polsce wiek zgody wynosi właśnie 15 lat. To znaczy, że osoby w tym wieku uznaje się za zdolne do udzielenia prawnie wiążącej zgody na czynności seksualne. Jeśli dorosły człowiek będzie uprawiał seks z 14-latką, to grożą mu konsekwencje karne (nawet jeśli ona się na to zgodziła), a jeśli z 15-latką, to już nie. To co, 15-latka jest wystarczająco dojrzała, żeby uprawiać seks jak dorosła kobieta, ale zbyt dziecinna, żeby móc kupić antykoncepcję jak dorosła kobieta? Wiele wręcz przemawia za tym, żeby tabletki "po" były dostępne w młodym wieku. Bardziej prawdopodobne jest na przykład, że prezerwatywa pęknie parze nastolatków niż doświadczonym, dorosłym ludziom. A stawanie na głowie, żeby w kilkadziesiąt godzin załatwić receptę, bo inaczej będzie nastoletnia ciąża, to gigantyczny stres dla niepełnoletniej - więc zazwyczaj niezarabiającej własnych pieniędzy - dziewczyny.

4. Antykoncepcja awaryjna ma skutki uboczne. Wszystkie inne leki też

Skutki uboczne mają pigułki "dzień po". Skutki uboczne ma przyjmowana na co dzień klasyczna antykoncepcja hormonalna. Skutki uboczne mają tabletki na ból głowy, syrop na kaszel i pastylki na trawienie. Jak dobitnie powiedziała na antenie TVN24 Marzena Okła-Drewnowicz - wtedy posłanka, dziś ministerka - kiedy przywracano receptę na EllaOne: "Odpowiednik viagry w Polsce będzie sprzedawany bez recepty, a w skutkach ubocznych czytamy: ryzyko nagłej śmierci".

Osoby cierpiące na niektóre choroby może nie powinny brać tabletek "dzień po" - tak jak osoby cierpiące na inne choroby może nie powinny brać furaginy albo ibuprofenu. To się nazywa "przeciwwskazania" i jest w ulotkach najrozmaitszych leków, które bez ograniczeń wiekowych można kupić w kiosku, drogerii, hipermarkecie. Ludzi, którzy nadal bardzo się troszczą o skutki uboczne antykoncepcji awaryjnej, a nie żadnych innych leków, zapraszam w tym miejscu do refleksji: co robi większą rewolucję w ciele i psyche, tabletka "dzień po" czy ciąża i poród?

5. I tak nikt dziś nie traktuje tej pigułki tak jak innych leków na receptę

Tabletka EllaOne była w Polsce dostępna bez recepty przez dwa lata. Kiedy z woli ministra Radziwiłła przestała, ludzie wcale nie zaczęli jej znowu traktować jak każdego innego leku na receptę. Jasne było, że ponowne wprowadzenie recept to wyłącznie ideologiczny ruch. Kobiety przywoziły tabletki "dzień po" z zagranicznych wakacji i trzymały w domach na wszelki wypadek - dla siebie albo dla innej osoby - nierzadko ogłaszając to w mediach społecznościowych. Receptę online można było zamówić ze strony Women on Waves. Byli polscy lekarze, którzy przez internet za symboliczną złotówkę wystawiali recepty na EllaOne. W ich szybkim zdobywaniu pomagał też kolektyw Dzień Po. A na niejednej stronie z receptami online nadal są do wyboru dwie kategorie - standardowa konsultacja zakończona wydaniem recepty i druga opcja, tańsza, w sprawie recepty na tabletkę "dzień po". Pigułka "po" bez recepty to nie rewolucja, która wymaga teraz wielkiej debaty. Już to przeszliśmy, już nam ją zorganizował parę lat temu Konstanty Radziwiłł. To nic więcej jak zwyczajny powrót do traktowania jednego leku bez wzmożeń i moralnej paniki.