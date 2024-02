Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku (województwo podlaskie) poinformowali w poniedziałek 5 lutego o sprawie 41-latka znieważającego publicznie przedmioty czci religijnej oraz miejsca przeznaczone do wykonywania obrzędów religijnych. Jak przekazano, mężczyzna "został zatrzymany na gorącym uczynku". Policjanci opisali szczegóły incydentów z udziałem mieszkańca Białegostoku.

Policja: 41-latek pluł na krzyż, rzucał na ziemię mszał i rozkładał w kościele kartki z bluźnierstwami

Policjanci otrzymali zgłoszenie w sprawie 41-latka od proboszcza parafii archikatedralnej. Duchowny przekazał funkcjonariuszom, że od początku bieżącego roku pewien mężczyzna obrażał uczucia religijne osób uczęszczających do kościoła zlokalizowanego w centrum Białegostoku.

Z informacji uzyskanych przez policjantów wynika, że 41-latek rozkładał na ławkach, na ambonie i na ołtarzu kartki z bluźnierczymi napisami. Świadkowie widzieli ponadto, jak mężczyzna pluł na krzyż oraz rzucał na ziemię mszał, czyli księgę liturgiczną używaną podczas mszy.

Białystok. Policja przedstawiła mężczyźnie zarzut obrazy uczuć religijnych. Grożą mu dwa lata więzienia

41-latka zatrzymano tego samego dnia, w którym policjanci zostali powiadomieni o jego zachowaniu. Po przybyciu do kościoła funkcjonariusze zobaczyli, jak mężczyzna rozkładał wspomniane kartki z bluźnierstwami. Mieszkaniec Białegostoku usłyszał już zarzut obrazy uczuć religijnych. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.