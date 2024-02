Dorota Gawryluk jest dziennikarką, ale także dyrektorką zarządzającą pionu kanałów tematycznych w Grupie Polsat Plus i Telewizji Polsat. Teraz być może zawalczy o urząd prezydenta - przekazał portal Polityka Insight.

REKLAMA

"Chociaż sama zainteresowana nie potwierdza swojego startu, informacje, które do nas dotarły, wydają się wiarygodne" - napisał dziennikarz i analityk ds. politycznych w Polityka Insight, Kastor Kużelewski.

Zobacz wideo Aleksander Kwaśniewski: Wynik Hołowni i Trzaskowskiego zależeć będzie od kandydata prawicy

Dorota Gawryluk zawalczy o fotel prezydenta?

Warto przypomnieć, że w 2020 r. portal Polityka Insight jako pierwszy poinformował, że Szymon Hołownia wystartuje w wyborach prezydenckich. "Żeby było jasne: wtedy mieliśmy pewność (było też tylko pół roku do wyborów), dziś mamy anonimowych rozmówców i na tyle mocne przesłanki, że nie możemy ich zignorować, ale czy do tego dojdzie - nie wiadomo" - podkreślił na X Kastor Kużelewski.

Doniesienia portalu potwierdził dziennikarz Wirtualnej Polski, Patryk Michalski. "Od ubiegłego tygodnia również dwa moje źródła potwierdzały taką możliwość, bo sprawdzałem ten temat. Moi rozmówcy wskazywali, że 'Lepsza Polska' to w zamyśle nie tylko tytuł nowego programu, ale i możliwe hasło, gdyby zrealizował się scenariusz #Gawryluk2025" - napisał w mediach społecznościowych.

Program "Lepsza Polska" to nowy program Doroty Gawryluk, który będzie nadawany od marca. - To będzie program publicystyczny, gdzie będziemy zastanawiali się jak zbudować lepszą Polskę. Będzie otwarty dla wszystkich, którzy są ludźmi dobrej woli, nie chcą się tylko i wyłącznie 'zabijać' czy 'bić' - zapowiedziała dziennikarka w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Dorota Gawryluk kandydatką na prezydenta? "Projekt atomowy"

Jacek Gądek, dziennikarz portalu Gazeta.pl, nazwał możliwy start Doroty Gawryluk w wyborach prezydenckich "projektem wręcz atomowym".

"Dorota Gawryluk, jedna z gwiazd Polsatu News oraz prowadząca 'Wydarzenia', ma zostawić świat mediów dla polityki. Dziennikarka celuje naprawdę wysoko. Jak wynika z informacji think tanku Polityka Insight, Gawryluk szykowana jest na kandydatkę w wyborach prezydenckich 2025. Tym samym dołącza do coraz liczniejszego grona pretendentów do fotela głowy państwa" - skomentował Bartosz Węglarczyk z Onetu.

"Dziennikarze powinni urządzić prawybory prezydenckie. Potrzebny nam wspólny kandydat w 2025, nie możemy się rozdrobnić" - ocenił z kolei dziennikarz Wirtualnej Polski, Patryk Słowik.

"Stanowski, Gawryluk, Hołownia, teraz jeszcze tylko Marianna Schreiber oraz Dziki Trener [influencer w kategorii sportu i fitness, który coraz częściej w bezpośredni sposób wypowiada się na każdy temat - red.] i czekam na debatę" - napisał działacz Lewicy Jan Świtka w serwisie X.

"Kanał Zero już ma swojego kandydata na prezydenta, TVN też, Polsat też, została jeszcze tylko TVP i TV Trwam" - napisała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

Wybory prezydenckie. Kto jeszcze? Na giełdzie nazwisk Stanowski

Wybory prezydenckie odbędą się w 2025 roku. Kto w nich wystartuje? Swoją kandydaturę zapowiedział Krzysztof Stanowski. Dziennikarz nie chce jednak zostać głową państwa, a chce jedynie sprawdzić, jak wygląda kampania wyborcza od środka. - Mam zamiar nagrywać na ten temat różnego rodzaju vlogi, chciałbym, żeby kamera za mną podążała. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta, a nie da się tego zrobić inaczej, niż startując w wyborach na prezydenta - zapowiedział.

Więcej na ten temat w artykule:

Media nieoficjalnie informują, że kandydatem w przyszłorocznych wyborach będzie także Szymon Hołownia. Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała start Rafała Trzaskowskiego. Marek Sawicki z kolei przekonywał, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej nie będzie Trzaskowski, a lider partii Donald Tusk.