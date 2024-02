Wichura w Tatrach. Silny wiatr zerwał dach w znanym schronisku. "Zniszczenia są spore"

W poniedziałek 5 lutego we wszystkich województwach obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W związku z gwałtowną pogodą doszło do zerwania części dachu w jednym ze schronisk w Tatrach. Ucierpiało Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.

Dolina Pięciu Stawów. Huraganowy wiatr zerwał część dachu w schronisku

O zniszczeniach poinformowało na Facebooku schronisko Pięć Stawów. "Po raz kolejny zima nie jest dla nas łaskawa… tym razem zaatakował nas wiatr. Zniszczenia są spore, ale mamy już plan. Trzymajcie kciuki!" - czytamy we wpisie.

O zniszczeniu dachu schroniska poinformował także Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego w rozmowie z Polską Agencją Prasową. - W Tatrach wieje huraganowy wiatr osiągający prędkość w porywach na szczytach do 125 km/h. W nocy z niedzieli na poniedziałek wiatr zerwał fragment dachu schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich - przekazał.

- Huraganowy wiatr wieje tylko w partiach szczytowych Tatr, natomiast w Zakopanem jest w miarę spokojnie. W nocy były notowane porywy o prędkości do 40 km/h, a w poniedziałek przed południem do 30 km/h - dodał Zając.

Silny wiatr na terenie całej Polski. IMGW wydało ostrzeżenia

We wszystkich województwach obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, ale najsilniej ma powiać nad morzem. Synoptyczka Ilona Śmigrocka przekazała w poniedziałek, że pogoda ustabilizuje się około godziny 18:00. - Ostrzeżenia obejmują prawie cały obszar Polski, poza północnymi częściami województw wielkopolskiego i lubuskiego oraz południową częścią zachodniopomorskiego. Prędkość porywów wiatru może zbliżać się do 80 kilometrów na godzinę, a nad morzem do 85 kilometrów na godzinę - poinformowała Śmigrocka.

Na południu i w centrum Polski ostrzeżenia przed silnym wiatrem mogą zostać przedłużone. Ilona Śmigrocka dodała, że w województwach pomorskim i zachodniopomorskim spodziewane są ulewne deszcze. - Tam może spaść od 40 do nawet 60 litrów wody na metr kwadratowy. Najintensywniejsze opady deszczu wystąpią w nocy i jutro przed południem - zapowiedziała synoptyczka IMGW.

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu na Pomorzu będą obowiązywały od 16:00 do wtorku do wieczora. W Sudetach, gdzie ulewny deszcz jest od niedzieli, miejscami spadło już około 50 litrów wody na metr kwadratowy. W tym regionie opady ustaną w poniedziałek około południa. Z kolei w obszarach podgórskich Karpat do wieczora będzie obowiązywał trzeci stopień ostrzeżenia przed roztopami.