Oświęcim. Policja aresztowała podejrzanego. Miał napastować dwie kobiety

W poniedziałek (29 stycznia) patrol policji w Oświęcimiu dostał zgłoszenie o napaści o charakterze seksualnym. Po jakimś czasie do funkcjonariuszy zgłosiła się druga kobieta, która również poinformowała, że została zaatakowana przez mężczyznę. Podejrzanego ujęli strażnicy miejscy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kradli auta metodą na lawetę. Odzyskano sześć pojazdów

Oświęcim. Aresztowanego podejrzanego o napaść na dwie kobiety

"Tuż po godzinie 17 oficer dyżurny oświęcimskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie dotyczące molestowania kobiety, do którego miało dojść na jednej z ulic osiedla Chemików w Oświęcimiu. Na miejsce ruszyli policjanci i strażnicy miejscy" - przekazała asp.szt. Małgorzata Jurecka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Oświęcimiu.

Niedługo później strażnicy miejscy zauważyli mężczyznę, który pasował do rysopisu stworzonego na podstawie zeznań poszkodowanej. Na widok funkcjonariuszy podejrzany zaczął uciekać. Udało się go obezwładnić i przekazać policjantom. "Po kilku minutach do funkcjonariuszy podeszła inna kobieta. Przekazała, że chwilę wcześniej została zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę. Podany przez nią opis napastnika pasował do zatrzymanego 29-latka z Chełmka" - dodaje KPP.

Mężczyzna był pijany. Teraz grozi mu 8 lat pozbawienia wolności

Mundurowi przebadali mężczyznę pod kątem obecności alkoholu we krwi. 29-latek w trakcie zatrzymania był nietrzeźwy - alkomat wskazał 2,5 promila. Mężczyźnie postawiono zarzut dokonania innych czynności seksualnych. W środę (31 stycznia) doprowadzono go do Prokuratury Rejonowej, a następnie sąd wydał postanowienie o trzymiesięcznym areszcie. Za popełnione przestępstwo mieszkaniec Chełmka może zostać skazany na karę do 8 lat pozbawienia wolności. W toku śledztwa ujawniono, że mężczyzna był wcześniej karany za wykroczenia drogowe, w tym za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu - podaje lokalny serwis suski.dlawas.info.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.