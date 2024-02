W styczniu szefowie ministerstw obrony Estonii, Łotwy i Litwy podpisali porozumienie o utworzeniu "bałtyckiej linii obrony" na wschodnich granicach tych państw. - Czujemy, że wojna jest blisko nas i rozumiemy, że jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana w Ukrainie, posunie się dalej, a następne będą kraje bałtyckie - mówił w Brukseli szef litewskiej dyplomacji, Gabrielius Landsbergis.

Polska umacnia wschodnią granicę. MON tłumaczy decyzje

Teraz "Rzeczpospolita" poinformowała, że także polskie wojsko planuje rozbudować umocnienia inżynieryjne przy wschodniej granicy. Ministerstwo Obrony Narodowej w rozmowie z dziennikiem podkreśliło, że od początku wojny w Ukrainie i kryzysu na polsko-białoruskiej granicy "zostały podjęte pilne działania mające na celu szybkie wzmocnienie granicy państwowej pod względem rozbudowy inżynieryjnej terenu pasa przygranicznego".

Dalej resort przekazał, że "przygotowano zapory fortyfikacyjne w obrębie dróg oraz gromadzone są niezbędne środki inżynieryjne (zaporowe, fortyfikacyjne)". "W ramach podjętych działań planistyczno-wykonawczych realizowane są prace związane z dalszą rozbudową umocnień inżynieryjnych (w tym systemu schronów) i ich udoskonaleniem w pasie granicznym" - dodał przedstawiciel MON.

Cezary Tomczyk: Nie chcę nikogo straszyć

Cezary Tomczyk w programie "Graffiti" na antenie Polsat News odniósł się do doniesień na temat powstania umocnień inżynieryjnych na granicy. - Nie mam takich informacji, nie chce nikogo straszyć. Prawda jest jednak taka, że my rzeczywiście będziemy wzmacniać granicę wschodnią. Mówił o tym minister Kierwiński, kiedy mówiliśmy o tej słynnej zaporze czy płocie na granicy wschodniej - powiedział. Dodał, że Ministerstwo Obrony Narodowej chce, aby powstała tam "zapora z prawdziwego zdarzenia". Podkreślił także, że "nie można przejść z konfliktem za wschodnią granicą do porządku dziennego". - Musimy być gotowi na każdy scenariusz. Nie chcę uspokajać, ale też nie chcę nikogo straszyć - przekazał.