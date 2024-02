Przypadkiem nagrał śmiertelny wypadek na Śnieżce. "Pomocy, Boże" [WIDEO]

Do zdarzenia doszło 30 stycznia ok. godz. 14 na szczycie Śnieżki. Według doniesień dwie lub trzy osoby miały zasunąć się tzw. rynną śmierci. Internet obiegło nagranie, na którym przypadkowy obserwator zarejestrował moment, w którym doszło do tragedii.

Chciał zachować na taśmie piękno gór. Przez przypadek nagrał tragiczną śmierć dwóch turystów

Autor nagrania był w drodze na szczyt Śnieżki. Chcąc uwiecznić otaczające go widoki, mężczyzna wyciągnął telefon i włączył nagrywanie. Niespodziewanie już kilka sekund później z oddali rozległy się krzyki, a ze zbocza góry zaczął spadać pierwszy człowiek. Gdy tylko zniknął z oczu obserwatorów, tą samą trasą, zwaną "rynną śmierci" zsunęła się kolejna osoba.

"Jezu, co się stało" - pyta zaszokowany nagrywający. W tle słychać okrzyki jakiejś kobiety. "Pomocy, Boże" - woła, przerażona. Na nagraniu nie widać upadku trzeciej ofiary. Wideo udostępnił profil Remiza.pl. "Materiał wideo z tragicznego wypadku w Karkonoszach. Dwóch mężczyzn 'spadło' ze Śnieżki. Czy można było tego uniknąć?" - brzmi opis opublikowany w serwisie X.

Tragedia na Śnieżce. Turyści zsunęli się ze zbocza góry. "Zlecieli prawie kilometr"

Jak informowaliśmy wcześniej, akcja poszukiwawcza na Śnieżce została już zakończona. W wyniku wspólnej pracy LPR z Polski i Czech, GOPR-u oraz straży pożarnej udało się odnaleźć ciała dwóch ofiar, które poniosły śmierć w wyniku tragedii. Mężczyźni mieli kolejno 23 i 47 lat.

- Te osoby spadły ze szczytu Śnieżki aż do dna Kotła Łomniczki. Zsunęły się po lodowym zboczu ok. 900 metrów. (...) Zlecieli prawie kilometr lodowym zboczem i w trakcie tego lotu stracili w zasadzie cały sprzęt, który mieli ze sobą. Pogubili wyposażenie, pospadały z nich plecaki. Wszystko rozleciało się po całym zboczu i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co tak naprawdę mieli przy sobie - mówił w rozmowie z Gazeta.pl Adam Tkocz, naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR. Jak przekazywali ratownicy, choć początkowo informowano o tym, że ze zbocza miała zsunąć się również trzecia osoba, nie udało się jej odnaleźć.