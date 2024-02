Igor Tuleya ogłoszony Prawnikiem Roku. Odbierze nagrodę w Chicago

"Centrum Międzynarodowych Praw Człowieka (CIHR) przy Northwestern Pritzker School of Law przyzna swoją dziewiątą nagrodę Global Jurist of the Year sędziemu Igorowi Tuleyi, sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie, którego praca ucieleśnia zaangażowanie na rzecz przestrzegania praw człowieka i praworządności oraz zaangażowanie w pociągnięcie polskiego wymiaru sprawiedliwości do odpowiedzialności" - czytamy w komunikacie uczelni.

Jak podkreślono, "nagroda doceni odwagę Tulei jako jednego z nielicznych sędziów, który otwarcie krytykował postępowanie prokuratury w polskim systemie sądownictwa i wypowiadał się przeciwko polskiemu rządowi w obliczu odwetu, który wyrządził mu krzywdę osobistą i zawodową". Przekazano, że nagroda zostanie wręczona podczas uroczystości, która odbędzie się 7 marca w Chicago.

Igor Tuleya uhonorowany prestiżową nagrodą

W listopadzie 2020 roku nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna, na wniosek prokuratury, podjęła decyzję o odebraniu Igorowi Tuleyi immunitetu i zawieszeniu go w czynnościach służbowych sędziego.

Śledczy stwierdzili, że sędzia miał przekroczyć swoje uprawnienia w 2017 roku, kiedy pozwolił mediom rejestrować ustne uzasadnienie postanowienia w sprawie dot. obrad w Sali Kolumnowej w Sejmie 16 grudnia 2016 roku (śledztwo w sprawie obrad Sejmu zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę). Tuleya, zdaniem prokuratury, miał cytować zeznania świadków z postępowania przygotowawczego, przez co "naraził bieg śledztwa", które było cały czas w toku.

Po tej decyzji sędzia Tuleya został odsunięty od orzekania, a rozpoznawane przez niego sprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie zostały zdjęte z wokandy. Igor Tuleya wielokrotnie podkreślał, że nie uznawał legalności Izby Dyscyplinarnej. Został przywrócony do orzekania pod koniec listopada 2022 r. W ubiegłym roku Europejski Trybunał Praw Człowieka zasądził na rzecz Igora Tuleyi 30 tys. euro zadośćuczynienia.