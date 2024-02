Według doniesień PAP Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zawnioskowała o trzymiesięczny areszt dla podejrzanych o napaść na mężczyznę. Sąd przychylił się do prośby. Zatrzymani nie przyznali się do winy, a jeden z nich złożył wyjaśnienia, które nie zgadzają się z materiałem dowodowym.

Strzelanina w Gdańsku. Aresztowani mieli szarpać i bić mężczyznę na barce

Śledczy zabezpieczyli nagrania z monitoringu, aby odtworzyć bieg wydarzeń, które doprowadziły do strzelaniny w czwartek 1 lutego. Podejrzani mieli wówczas zmusić pokrzywdzonego do wejścia na barkę mieszkalną przy Motławie. Następnie według ustaleń funkcjonariuszy wyciągnęli narzędzie przypominające broń palną i użyli wobec niego siły fizycznej. Mężczyzna miał być szarpany i bity, a następnie przewrócony na ziemię. Spowodowało to obrażenia głowy wymagające leczenia poniżej siedmiu dni. W pewnym momencie poszkodowany miał oddać strzał z broni palnej w kierunku jednego z domniemanych napastników, który trafił 36-latka w nogę.

Gdańsk. Mężczyznom grozi do trzech lat pozbawienia wolności za napaść

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl napaść na ul. Toruńskiej zauważyli świadkowie, którzy zawiadomili policję i media. Funkcjonariusze ustalili, że strzał został oddany w akcie samoobrony. - Tuż przed godziną 19:00 oficer dyżurny odebrał zgłoszenie, że w rejonie Śródmieścia zaatakowany mężczyzna, broniąc się, oddał strzał z broni palnej w kierunku napastnika. Ranny w nogę mężczyzna został przewieziony w asyście policjantów do szpitala - poinformował asp. szt. Mariusz Chrzanowski w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim". Na miejscu strzelaniny pracowali funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej, kryminalni oraz policyjny technik. Mundurowi z Koronowa zatrzymali dwóch pozostałych podejrzanych w wieku 30 i 35 lat tego samego dnia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Mężczyznom grozi do trzech lat pozbawienia wolności.