Policja w Jeleniej Górze poinformowała o zdarzeniu, do którego doszło 22 stycznia w okolicznym sklepie spożywczym. Według ustaleń policji 30-letni mężczyzna próbował ukraść karton czekolady. Jeleniogórzanin usłyszał już zarzut dotyczący kradzieży rozbójniczej. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Jelenia Góra. 30-latek ukradł czekolady ze sklepu. Policja udostępniła nagranie

Incydent wydarzył się tuż przy drzwiach do sklepu. Pracownik ochrony zauważył kradzież i próbował interweniować. "Mężczyzna ukradł karton czekolady o wartości ponad 300 złotych, a kiedy pracownik ochrony próbował mu go odebrać, wywiązała się szarpanina, w trakcie której uderzył on pokrzywdzonego, a następnie uciekł, zabierając ostatecznie trzy czekolady" - podaje policja.

Zajście zarejestrowały kamery monitoringu, a policja opublikowała nagranie na Facebooku. Na filmie widać, że gdy mężczyzna próbuje uciec, słodycze rozsypują się po podłodze.

Policja zatrzymała 30-latka, który ukradł czekolady. Grozi mu do 10 lat więzienia

Mundurowi obejrzeli nagranie z monitoringu i rozpoznali mężczyznę. Jak się okazało, jeleniogórzanin w przeszłości popełniał podobne czyny. Policja zatrzymała podejrzanego 26 stycznia. Tego samego dnia został on doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, gdzie usłyszał zarzut w sprawie. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec 30-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności za kradzież w warunkach recydywy.