Wichury przywieją zimę? Wróci śnieg i srogi mróz do -15 st. C.

Załamanie pogody trwa i wiele regionów Polski zmaga się w weekend z silnym wiatrem. Dodatnie temperatury i przejaśnienia mogłyby wskazywać, że niebawem nadejdzie wiosna, ale synoptycy są innego zdania. Jak będzie rozwijać się sytuacja meteorologiczna w Polsce?

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Siewiorek: Dezinformacja gra na emocjach, to było widać w pandemii

Pogoda. Synoptycy z IMGW zapowiadają, że będzie jeszcze kilka ciepłych dni

Prognoza pogody IMGW wskazuje, że niedziela 4 lutego będzie pochmurna. Rozpogodzenia mogą pojawić się przeważnie na wschodzie Polski. Miejscami spadnie deszcz, a wysoko w Karpatach śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie do 11 st. C. na zachodzie, do 8 stopni w centrum i od 3 do 4 stopni na północnym wschodzie oraz Podhalu. Szczególnie intensywny będzie wiatr, który w porywach osiągnie do 65 km/h, a nad morzem do 80 km/h.

Poniedziałek zapowiada się bardziej słonecznie, ale na zachodzie i początkowo na wschodzie Polski pojawią się opady deszczu. Temperatura nieznacznie spadnie. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry wskażą do 9 stopni, w centrum można spodziewać się do 6 stopni, a najchłodniej (2 stopnie) będzie na Podhalu i Suwalszczyźnie. Wtorek, pomimo utrzymujących się opadów, może być pogodny. Termometry wskażą od 9 do 10 stopni na południowym zachodzie i zachodzie, 7 stopni w centrum i około 4 stopnie na północnym wschodzie i Podhalu.

Środa przyniesie ochłodzenie, a opady deszczu przejdą w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna spadnie do -1 stopnia na północnym wschodzie i około 2 stopni w centrum. Najcieplej tego dnia będzie na południu Polski, gdzie termometry wskażą do 6-8 stopni. W nocy praktycznie w całym kraju temperatura spadnie poniżej 0 a na północnym wschodzie nawet do -6 stopni.

Synoptycy z portalu dobrapogoda24.pl zwrócili uwagę, że pogodowym zawirowaniom mogą towarzyszyć okresy z wiatrem o sile wichury. Potwierdzają to mapy pogodowe VX Charts, na których można zobaczyć silny wiatr przechodzący przez Polskę.

Zima wróci do Polski w drugiej połowie lutego. Pojawi się mróz -15 stopni i śnieg

Największe zmiany przyniesie druga połowa lutego. Jak wskazał portal twojapogoda.pl, zima powróci z dnia na dzień. "Druga dekada rozpocznie się ochłodzeniem nawet o 15 stopni i obfitymi opadami śniegu" - czytamy. Miejscami ma spaść nawet do 15-20 centymetrów białego puchu. Wróci również całodobowy mróz, który nocami wyniesie do -15 stopni.