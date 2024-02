Politycy PiS szydzą z premiera. Powodem lot rządowego samolotu. "Staje się coraz pracowitszy"

Rządowy samolot odbył w piątek (2 lutego) po godzinie 11.00 lot z Warszawy do Gdańska. Informację tę szybko podchwycili zwolennicy obecnej opozycji, którzy zaczęli snuć domysły, że premier Donald Tusk postanowił wcześniej rozpocząć weekend. Narrację tę podchwycili również niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości.

O locie rządowego samolotu jako pierwszy informował dziennikarz Marcin Dobski. "Polish Government leci właśnie do Gdańska" - napisał na portalu X we wpisie opatrzonym zdjęciem z serwisu Flight Radar. Informacja szybko obiegła przeciwników obecnego rządu oraz samych polityków PiS, którzy nie szczędzili krytycznych słów pod adresem premiera Donalda Tuska.

"Flight Radar w wolnej Polsce będzie siedział. Z wiekiem Tusk staje się coraz pracowitszy. Kiedyś wracał w czwartek do Trójmiasta, a teraz siedzi w Warszawie aż do piątku do 11" - ironizował Jan Kanthak, poseł Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry. "Piątek, godz. 11:09. Cały naród zaczyna weekend fajrantem swego przedstawiciela" - szydził w podobnym tonie Radosław Fogiel, poseł PiS.

CIR dementuje plotki. "Żaden z członków rządu nie był na pokładzie"

Z informacji przekazanych przez Centrum Informacyjne Rządu wynika jednak, że lot do Gdańska miał spowodowany był usunięta niedawno usterką, a na pokładzie nie znajdował się żaden reprezentant rządu. "Był to lot techniczno-treningowy, który samolot musiał odbyć po usunięciu usterki. Żaden z członków rządu nie był obecny na pokładzie samolotu" - poinformował Wirtualną Polskę Maciej Wiewiór, zastępca dyrektora CIR.

Kancelaria Premiera poinformowała w środku stycznia o odtajnieniu tak zwanych lotów HEAD. Status ten otrzymują między innymi loty premiera, prezydenta oraz marszałków Sejmu i Senatu. Ich rejestr został utajniony w 2023 roku przez Marka Kuchcińskiego, szefa Kancelarii Premiera za kadencji Mateusza Morawieckiego. - Udostępnimy wszystkie dane, bo zasada jest taka, że jak za coś płacą podatnicy, to mają prawo wiedzieć, za co płacą i będziemy tej zasady przestrzegać - tłumaczył w mediach decyzję obecny szef KPRM Jan Grabiec. O sprawie tej informowaliśmy wcześniej w artykule "Odtajnienie danych ws. lotów HEAD. Jest komunikat Kancelarii Premiera".